Calcio dilettanti, i risultati: bene Agazzanese e Nibbiano, sospesa la partita della Castellana

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Sospesa la partita tra Castellana Fontana e Cittadella Vis Modena a fine primo tempo.

Eccellenza

Grande carattere per l’Agazzanese che nel finale riesce a spuntarla sulla Fidentina per 3-2. Gli amaranto salgono così al terzo posto. Partita sospesa al “Soressi” tra Castellana Fontana e Cittadella Vis Modena al termine della prima frazione di gioco. Da quanto raccolto, l’arbitro avrebbe richiesto l’intervento dei Carabinieri temendo ripercussioni, dopo che gli animi si erano surriscaldati. Torna ai tre punti anche il Nibbiano&Valtidone alla prima in panchina del nuovo tecnico Sergio Volpi. I biancorossoblu vincono in casa 3-2 contro La Pieve Nonantola e si portano a 24 punti in classifica.

In campo anche:

Virtus Castelfranco-Vignolese 1-2

Anzolavino-Real Formigine 1-2

Boretto-Rolo 2-1

Colorno-Campagnola 1-0

Modenese-Castelvetro 2-3

Piccardo Traversetolo-Borgo San Donnino 0-1

Sasso Marconi-Arcetana 1-0

Promozione

Nell’anticipo del sabato il Gotico Garibaldina si impone 2-1 in rimonta nel derby in casa del Vigolo Marchese. Bene la capolista Pontenurese che vince 1-0 e raccoglie i tre punti in casa contro il fanalino di coda Team Traversetolo. Nel big match la Bobbiese pareggia 0-0 contro il Carignano. L’Alsenese pareggia 1-1 in esterna sul campo della Polisportiva Il Cervo. Infine, il Carpaneto Chero cade 3-0 contro il Tonnotto.

In campo anche:

Felino-Polisportiva Brescello 1-2

Futura-Solignano 4-0

Terme Monticelli-Noceto 2-1

Prima Categoria

Allunga a +4 la capolista Borgonovese che vince per 3-0 sul Fiore Pallavicino approfittando del pareggio per 1-1 della Sarmatese in casa della Pontolliese Gazzola. Vince e sale al terzo posto la Spes Borgotrebbia, che si impone in trasferta 3-1 contro lo Sporting Fiorenzuola.

In campo anche:

Soragna-Viarolese Sissa 1-0

Audax Fontanellatese-Fidenza 0-0

Junior Drago-Ziano 1-2

Vigolzone-Lugagnanese 1-3

Zibello Polesine-Sannazzarese 2-3

Seconda Categoria

Nel girone A, bene il Riverniviano che si impone 3-1 sul Gossolengo Pittolo. A sorpresa crolla il San Lazzaro che perde 5-1 per mano del San Giuseppe. Invece, vince per 3-2 il San Nicolò contro il Podenzano.

In campo anche:

Audax Libertas-San Rocco 1-1

Gragnano-Pianellese 2-3

Rottofreno-San Corrado 2-1

Travese-Bobbio Perino 2-2

Nel girone B, invece, pari 1-1 per la capolista Arquatese sul campo della Salicetese. Pareggio pirotecnico per 3-3 tra Corte e Cadeo e finisce in parità anche Pro Villanova-Fulgor San Secondo (1-1).

In campo anche:

Combisalso-Fonta 1-1

San Leo-Gropparello 1-2

Mezzani-San Polo 2-1

Virtus San Lorenzo-Fraore 2-2

Terza Categoria

Allunga sul +6 la capolista Virtus Piacenza che vince 2-1 contro il Gerbidosipa. Stop per il Farini Bettola che perde 2-1 in casa del San Polo. Male anche il Vernasca che un po’ a sorpresa è superato 2-1 dalla Folgore.

In campo anche:

Bivio Volante-Turris 0-0

Caorso-Besurica 2-1

Fulgor Fiorenzuola-Alseno 3-3

Primogenita-Academy Moretti 2-1

Podenzanese-San Filippo Neri

