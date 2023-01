Calcio dilettanti, l’arbitro sospende Castellana Fontana-Cittadella e chiede l’intervento dei Carabinieri

Sospesa all’intervallo la sfida del “Soressi” tra Castellana Fontana e Cittadella Vis Modena, valevole per la 22^ giornata del campionato di Eccellenza.

Stando a quanto raccolto, nell’intervallo gli animi si sarebbero surriscaldati con i giocatori e i dirigenti di casa che – pare – avrebbero protestato intensamente per l’espulsione del giocatore Marabelli nel corso della prima frazione di gioco. L’arbitro Limonta avrebbe prima espulso un altro giocatore castellano per aver sbattuto la porta dello spogliatoio assegnato alla terna e, poi, richiesto l’intervento dei Carabinieri sentendosi in pericolo, dopo che un dirigente avrebbe replicato il gesto del giocatore.