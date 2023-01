Calcio dilettanti, il programma: tornano in campo tutte le categorie

In questo weekend torna a pieno regime il calcio dilettanti piacentino al termine della sosta invernale, dopo che già domenica scorsa l’Eccellenza aveva aperto le danze. Squadre in campo alle 14:30, salvo i casi segnalati.

Eccellenza

Impegno da non sbagliare per l’Agazzanese nell’ottica di tentare di ricucire il gap con le prime della classe. Gli amaranto affrontano in trasferta la Fidentina, formazione in piena zona play-out ma in grande fiducia. Partita difficilissima, invece, per la Castellana Fontana (penultima) che affronta il Cittadella Vis Modena (terzo). Infine, il Nibbiano&Valtidone, dopo il cambio in panchina con Volpi che ha sostituito l’esonerato Rossini, cerca punti in casa contro La Pieve Nonantola.

In campo anche:

Virtus Castelfranco-Vignolese

Anzolavino-Real Formigine

Boretto-Rolo

Colorno-Campagnola

Modenese-Castelvetro

Piccardo Traversetolo-Borgo San Donnino

Sasso Marconi-Arcetana

Promozione

Il programma si apre sabato alle 15:00 con il derby tra Vigolo Marchese e Gotico Garibaldina. Domenica, invece, match di alta classifica per la Bobbiese (quarta) che affronta il Carignano (terzo). La capolista Pontenurese è impegnata contro il fanalino di coda Team Traversetolo, invece l’Alsenese gioca in trasferta sul campo della Polisportiva Il Cervo. Infine, in zona play-off il Carpaneto Chero se la vede contro il Tonnotto San Secondo.

In campo anche:

Felino-Polisportiva Brescello

Futura-Solignano

Terme Monticelli-Noceto

Prima Categoria

Match sulla carta agevole per la capolista Borgonovese che affronta il Fiore Pallavicino. La Sarmatese, d’altro canto, è impegnata sul difficile campo della Pontolliese Gazzola. Invece, il Vigolzone sfida in casa la Lugagnanese.

In campo anche:

Soragna-Viarolese Sissa (in campo sabato alle 15:00)

Audax Fontanellatese-Fidenza

Junior Drago-Ziano

Sporting Fiorenzuola-Spes Borgotrebbia

Zibello Polesine-Sannazzarese

Seconda Categoria

Nel girone A, sfida ad alta quota per la capolista Riverniviano che ospita il Gossolengo Pittolo. Il San Nicolò è impegnato in casa contro il Podenzano. Il San Lazzaro riceve il San Giuseppe.

In campo anche:

Audax Libertas-San Rocco

Gragnano-Pianellese

Rottofreno-San Corrado

Travese-Bobbio Perino

Nel girone B, invece, la capolista Arquatese è ospite della quarta forza del campionato Salicetese. Big match anche tra Pro Villanova e Fulgor San Secondo. Il Corte se la vede nel derby contro il Cadeo.

In campo anche:

Combisalso-Fonta

San Leo-Gropparello

Mezzani-San Polo

Virtus San Lorenzo-Fraore

Terza Categoria

La Virtus Piacenza affronta il Gerbidosipa. Sfida ad alta quota tra San Polo e Farini Bettola, infine il Vernasca riceve la Folgore.

In campo anche:

Bivio Volante-Turris

Caorso-Besurica

Fulgor Fiorenzuola-Alseno

Primogenita-Academy Moretti

Podenzanese-San Filippo Neri

Clicca qui per leggere le altre notizie sul Calcio dilettanti piacentino