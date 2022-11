Calcio dilettanti, i risultati: pari per l’Agazzanese, scivola la Pontenurese

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Eccellenza

Giornata non troppo positiva per le piacentine di categoria. L’Agazzanese pareggia 3-3 in casa del Borgo San Donnino e viene scavalcata dal Cittadella in classifica. Gli amaranto, ora, sono terzi con 5 punti di ritardo dalla capolista Virtus Castelfranco. Pareggio a reti bianche 0-0 per la Castellana Fontana tra le mura amiche contro l’Anzolavino, al termine di una partita che era un vero e proprio scontro-salvezza. Il Nibbiano&Valtidone, infine, inciampa in casa 2-1 contro il Colorno e resta fermo a 14 punti, appena al di fuori della zona play-out.

In campo anche:

Boretto-Fidentina 1-1

Castelvetro-Campagnola 2-2

Cittadella-Vignolese 4-0

La Pieve Nonantola-Arcetana 3-1

Modenese-Virtus Castelfranco 1-0

Piccardo Traversetolo-Sasso Marconi 3-1

Rolo-Real Formigine 2-2

Promozione

Nei due big match di giornata perdono entrambe le piacentine protagoniste: la Pontenurese cade 3-1 in casa del Tonnotto e, ora, condivide il primato a 25 punti con il Carignano che ha superato di misura 1-0 il Gotico Garibaldina. Il Carpaneto Chero batte 3-2 il Noceto e sale al quinto posto in graduatoria. L’Alsenese pareggia in casa 1-1 contro la Polisportiva Brescello, stesso risultato (1-1) anche per la Bobbiese che era impegnata nella tana della Futura. Infine, il Vigolo Marchese si impone 2-1 contro il Felino.

In campo anche:

Il Cervo-Terme Monticelli 2-0

Solignano-Team Traversetolo 2-0

Prima Categoria

Nell’anticipo del sabato la Sarmatese vince in trasferta 3-0 contro il Fiore Pallavicino. La Borgonovese, invece, supera 1-0 il Junior Drago. La Spes Borgotrebbia batte anch’essa di misura 1-0 la Lugagnanese.

In campo anche:

Audax Fontanellatese-Sporting Fiorenzuola 1-1

Fidenza-Ziano 3-0

Sannazzarese-Viarolese Sissa 2-1

Vigolzone-Soragna 3-2

Zibello Polesine-Pontolliese Gazzola 1-1

Seconda Categoria

Nel girone A, il Riverniviano resta in testa dopo la vittoria per 3-2 contro il Rottofreno. Il San Nicolò vince con un netto 3-0 contro la Travese, invece l’Audax Libertas perde in casa 4-2 contro il San Lazzaro.

In campo anche:

Bobbio Perino-San Giuseppe 3-0

Gossolengo Pittolo-Pianellese 1-0

Podenzano-Gragnano 0-1

San Rocco-San Corrado 0-2

Nel girone B, d’altro canto, l’Arquatese batte 2-1 il Combisalso e tenta la fuga. Il Cadeo pareggia 1-1 contro la Fulgor San Secondo, mentre la Salicetese è fermata sullo 0-0 dal Mezzani.

In campo anche:

Corte-Virtus San Lorenzo 3-1

Gropparello-Fonta 0-1

San Leo-Pro Villanova 2-2

San Polo-Fraore 1-1

Terza Categoria

Il Caorso vince 3-2 contro la Fulgor Fiorenzuola. Il Bettola Farini batte 3-2 il San Filippo Neri.

In campo anche:

Bivio Volante-Podenzanese 3-0

Folgore-Alseno 1-1

San Polo-Gerbidosipa 6-0

Turris-Academy Moretti 0-2

Vernasca-Primogenita 1-0

Clicca qui per leggere la presentazione alla giornata di Calcio dilettanti piacentino: