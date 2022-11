Fiorenzuola-Carrarese LIVE (1-0): Sartore sblocca il match

Segui Fiorenzuola-Carrarese LIVE dalle 14:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

PRIMO TEMPO (1-0)

2′ prima occasione per la Carrarese: sponda di Capello per il tiro di Schiavi, ribattuto molto bene da Potop

10′ grave errore di Fiorini che si fa togliere il pallone al limite dell’area: Capello davanti alla porta si fa recuperare da Quaini che, all’ultimo, gli impedisce di battere Battaiola

14′ altra occasione per gli ospiti: cross dalla destra e colpa di testa di Energe che anticipa anche il suo compagno Della Latta, posizionato molto meglio di lui, palla alta

23′ Fiorenzuola in vantaggio con Sartore: bella azione dei rossoneri con il cross dalla sinistra di Morello, colpo di testa di Currarino che diventa un assist per Sartore, a due passi dalla porta non può sbagliare sempre di testa. Rossoneri avanti

29′ ci prova Stronati fortunato a vincere un rimpallo: gran tiro dal limite, alto di poco

30′ occasione per la Carrarese con Coccia che conclude di mancino: troppo centrale, però, respinge Battaiola

41′ colpo di testa di Energe che viene deviato in angolo

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Fiorini, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

CARRARESE: Satalino, Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale, Cicconi, Della Latta, Mercati, Schiavi, Coccia, Energe, Capello. All. Dal Canto

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo aver ritrovato il successo nell’ultima gara esterna contro la Recanatese, vuole dare continuità e migliorare ulteriormente la propria classifia.

Contro i rossoneri, però, arriva una formazione in forma: la Carrarese viene, infatti, da 3 risultati utili consecutivi e che vorrà strappare punti al Fiorenzuola per allungare ulteriormente il distacco in classifica.

Segui Fiorenzuola-Carrarese LIVE dalle 14:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!