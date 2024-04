Fiorenzuola-Alessandria: rossoneri obbligati a vincere

Segui Fiorenzuola-Alessandria LIVE sabato dalle 18:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Rossoneri a caccia dei 3 punti

I rossoneri di mister Tabbiani, dopo il brusco stop contro la Giana Erminio, non hanno più scuse: devono vincere se vogliono continuare a sperare nella salvezza anticipata.

Il Fiorenzuola resta, infatti, 18esimo a -5 dall’Arzignano e con sole 4 giornate al termine del campionato.

Contro i piemontesi, i ragazzi di Tabbiani devono dimostrare che quello di settimana scorsa sia stato solo un passo falso e ritornare al successo.

Piemontesi ad un passo dalla Serie D

Gli ospiti di mister Binotto sono ultimi in classifica a -8 dal penultimo posto: manca solo la matematica ma l’Alessandria è quasi certa della retrocessione. Il pareggio contro la Pro Vercelli ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive.

Non è, però, un impegno da sottovalutare perchè l’Alessandria arriva al Pavesi come un avversario ferito e, proprio per questo, ancora più pericoloso.

I precedenti

Nella gara di andata, il Fiorenzuola dell’allora mister Turrini, si impose per 0-1 al Moccagatta grazie alla rete di Thomas Alberti. I rossoneri si augurano che l’attaccante si possa ripetere (Alberti che è il capocannoniere del Fiorenzuola con 8 centri all’attivo).

Segui Fiorenzuola-Alessandria LIVE sabato dalle 18:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND