L’anteprima dei playout va al Novara: Fiorenzuola battuto 2-0, proprio contro i piemontesi la doppia sfida per la salvezza

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani esce sconfitto per 2-0 contro il Novara nell’ultima giornata del girone A in Serie C. Decide la doppietta di Urso nel primo tempo.

I rossoneri giocheranno la doppia sfida playout proprio contro i piemontesi senza il fattore campo: servirà quindi una grande impresa per conquistare la permanenza in Serie C.

Primo Tempo (2-0)

Primi minuti di studio per le due squadre, nessuna grande occasione. Sfida importante per i rossoneri ma anche per il Novara che può sperare, ancora, nella salvezza diretta.

16′ palo di Ongaro per il Novara: bella azione sulla sinistra dell’attaccante dei padroni di casa che resiste al ritorno di Potop e scarica in porta. Il legno salva i rossoneri

23′ primo cambio obbligato per il Novara: fuori Khailoti per infortunio dentro Migliardi

26′ Novara in vantaggio con Urso: gran giocata del centrocampista dei piemontesi che scambia molto bene con Ongaro e a tu per tu con Sorzi scarica la palla in porta

36′ arriva il primo tiro in porta del Fiorenzuola con Bocic che però è troppo centrale e debole: nessun problema per Minelli

39′ Boccia ci prova al volo col mancino su assist di Urso ma il pallone è troppo alto

46′ raddoppio del Novara sempre con Urso: il centrocampista dei piemontesi riceve ancora palla sulla sinistra e scarica nuovamente in porta con il mancino, stesso risultato della botta precedente e Novara avanti 2-0.

Finisce il primo tempo con i rossoneri sotto per 2-0: ci vuole un altro Fiorenzuola per sperare di ribaltare la gara.

Secondo Tempo (2-0)

46′ primo cambio per Tabbiani: fuori Mora e dentro Musatti

53′ altro cambio per i rossoneri: fuori Bocic per Morello

58′ Urso ad un passo dalla tripletta: gran giocata di Gerardini che mette in mezzo con il mancino per Urso, da pochi passi non trova lo specchio per il gol che avrebbe chiuso il match

64′ doppio cambio in attacco per il Fiorenzuola: fuori Ceravolo e D’Amico per Alberti e Anelli

78′ ci prova Musatti col mancino ma Minelli è attento e respinge

80′ doppio cambio per il Novara: dentro Vilhjamsson e Corti per Ongaro e Bentivegna

81′ ultimo cambio per il Fiorenzuola di Tabbiani: fuori Di Gesù per Popovic, tutto per tutto in questo finale

92′ Alberti ci prova di testa ma Minelli respinge in corner

Finisce con una sconfitta l’ultima gara di campionato per il Fiorenzuola che resta 18esimo e affronterà, nella doppia sfida playout, proprio i piemontesi senza il fattore campo.

Le Formazioni

NOVARA: Minelli, Boccia, Bertoncini, Bonaccorsi, Gerardini, Ranieri, Di Munno, Urso, Khailoti, Ongaro, Bentivegna. All. Gattuso

FIORENZUOLA: Sorzi, Potop, Reali, Cremonesi, Brogni, Mora, Nelli, Di Gesù, D’Amico, Ceravolo, Bocic. All. Tabbiani