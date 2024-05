Scuola Genitori, la rabbia nei bambini al centro dell’incontro con la pedagogista Marta Versiglia, giovedì 9 maggio – AUDIO

La scuola genitori del Cppp riparte con un incontro fissato per giovedì 9 maggio alle ore 20,45 presso la Scuola Primaria Pezzani di via Emmanueli a Piacenza. L’incontro è con la pedagogista Marta Versiglia, il tema dell’incontro sarà: Come aiutare i bambini e i ragazzi a gestire le emozioni, l’aggressività verso i genitori e a relazionarsi con i propri compagni?. L’accesso come sempre è gratuito.

La scuola genitori del Cppp, argomento della serata

“Il titolo dell’incontro “Ho un vulcano nella pancia” è già esplicativo – anticipa la Pedagogista Dottoressa Marta Versiglia – si parlerà della rabbia dei bambini, di questa emozine che spesso vediamo nei bambini che esplode magari improvvisamente e che l’adulto affronta con difficoltà e spesso non sa come intervenire”.

La scuola genitori del Cppp, cosa scatena la rabbia dei più piccoli

“Solitamente la rabbia nei bambini in tutta l’infanzia – ancora la Dottoressa Versiglia – esplode improvvisamente ed è la modalità per farci sapere che qualcosa non va, per farci capire che non riescono a fare una determinata cosa perchè sono piccoli o hanno paura, oppure la rabbia può manifestarsi anche di fronte ad un litigio per un compagno che non vuole cedergli un suo giocattolo. Solitamente comunque è qualcosa di normale per tutta l’infanzia”.

Audio intervista con la Pedagogista Dott. Marta Versiglia

La scuola genitori del Cppp, la rabbia a casa o con i compagni

“La rabbia è un’ emozione, la più basica per i bambini – ancora la Versiglia – si tratta di una modalità anche per comunicare con noi adulti ma anche con i compagni”.

La scuola genitori del Cppp, quali ostacoli incontrano i genitori

“L’adulto si spaventa di questa rabbia come primo impatto – racconta Versiglia – la motivazione è che il bambino la tira fuori in maniera molto forte, anche noi addulti proviamo questa emozione che spesso esce quando abbiamo dei conflitti in famiglia o con i colleghi di lavoro”.

La rabbia una reazione normale nei bambini

“Nei bambini questa emozione – spega Versiglia – esplode in maniera forte perché i piccoli non hanno paletti come possiamo avere noi adulti che ci limitiamo. Davanti a questa esternazione l’adulto che sia un genitore o un insegnante si spaventa e non sa come comportarsi. Il messaggio che vorremmo passasse con questa serata e che questa rabbie è qualcosa di normale, che esistono modalità per gestirla e non deve essere bloccata e nemmeno punita deve essere incanalata nel modo giusto”.

Informazioni

La serata promossa dal Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti è programmata per giovedì 9 Maggio alle ore 20,45 presso la Scuola Primaria Pezzani in via Antonio Emmanueli 30 a Piacenza, ingresso libero. L’incontro si terrà con la Pedagogista Dottoressa Marta Versiglia. Mail scuola.genitori@cppp.it