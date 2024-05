“Concerto per gli Angeli”, il 10 maggio al Teatro Municipale di Piacenza. Agostino Cordoni: “Grande festa per le famiglie” – AUDIO

“Concerto per gli Angeli”, l’evento è in programma venerdì 10 maggio alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza. La serata benefica è organizzata dai Club ROTARY, ROTATACT e INTERACT del Gruppo Piacentino del Distretto 2050. In collaborazione con il Comune di Piacenza e con il sostegno di Lega Tumori Piacenza, Inner Wheel Club Piacenza, Soroptimist Club di Piacenza e Rotary Club Codogno.

Agostino Cordoni Presidente Rotary Club Codogno

Invito tutti a partecipare a questa grande festa che abbiamo pensato per le famiglie. In particolare per presentare in armonia il nostro progetto che prevede l’aiuto a bambini che possono trovarsi in condizioni di disagio o difficoltà. L’evento raccoglie tutte le attività che abbiamo svolto nell’anno.

Le somme raccolte grazie alle donazioni da parte di sponsor e di tutti coloro che acquisteranno i biglietti per assistere al concerto saranno devolute a sostenere direttamente famiglie con minori di età compresa tra 0 e 13 anni, residenti sul territorio, per la cura e la risposta a specifici bisogni scolastici e formativi di bambini e ragazzi che vivono una situazione di disagio sociale e psicologico, disabilità o fragilità.

“Concerto per gli Angeli”, il 10 maggio al Teatro Municipale di Piacenza

“Un’iniziativa importante non solo per la concreta finalità a sostegno di tanti nuclei familiari – rimarca l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, Nicoletta Corvi – ma anche per la capacità di coinvolgimento della comunità, nell’accendere l’attenzione e la sensibilità di una platea ancor più ampia di quella che siederà a Teatro. Ringrazio tutti i Club di servizio e le realtà che contribuiscono alla realizzazione di questo evento, con cui abbiamo condiviso gli obiettivi di solidarietà, così come gli artisti che porteranno in scena non solo le suggestioni del loro talento, ma anche il valore di una comunità unita e coesa, in cui nessuno si senta solo nell’affrontare le difficoltà”.”L’altruismo e la generosità possono concretamente contribuire a migliorare il mondo – sottolinea Maria Grazia Sabato del Rotary Piacenza Sant’Antonino, responsabile dell’organizzazione dell’evento – e questa volta abbiamo deciso di rivolgere le nostre attenzioni a beneficio del nostro territorio, in particolare per offrire sollievo e soluzoni concrete a chi ogni giorno deve confrontarsi e scontrarsi con problematiche decisamente importanti, spesso senza avere mezzi e disponibilità. Chi non ha situazioni del genere è fortunato, non meritevole, e credo che la cosa più bella sia immedesimarsi e aiutare, compatibilmente con le proprie disponibilità, catturando l’attenzione della comunità e sensibilizzandola anche attraverso il veicolo della musica, della danza e dell’arte.”

Lo spettacolo

Il Concerto è realizzato grazie alla collaborazione generosa e gratuita degli artisti che si esibiranno, in uno spettacolo vario e articolato. Infatti saranno eseguite musiche di Vivaldi, Mozart, Bellini, Bizet, Puccini, Piazzolla, Morricone, Dalla e Conte.

Sul palco il Piacenza Ensemble 2024 diretto da Patrizia Bernelich, con la partecipazione di Soljana Kapllani e degli allievi Accademia di danza “Domenichino da Piacenza” diretta da Michela Arcelli e Elisabetta Rossi, con il Coro Voci Bianche Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi.