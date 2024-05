Varesina – Piacenza 2-2, I biancorossi pareggiano a Varese e non ottengono la promozione in Serie C: è secondo posto. Polenghi: “Il mio dispiacere più grande è non aver dato la soddisfazione ai nostri tifosi” – AUDIO

Finiscono a Varese le speranze del Piacenza di riabbracciare il professionismo dopo un solo anno di assenza. Ai biancorossi sarebbe servito un successo con la Varesina e un concomitante passo falso del Caldiero Terme a Villa D’Almè.

Di fronte al calorosissimo tifo biancorosso, che ha sostenuto i ragazzi di Rossini (clicca qui per l’intervista post partita) dall’inizio alla fine, il Piacenza sembrava mettere la sua gara in discesa: al 16′ Recino porta avanti i biancorossi su calcio di rigore. Nella ripresa Ndoye segna con un tiro a giro: il pallone colpisce il palo interno e poi finisce alle spalle di Basti.

Lo stesso Ndoye sbaglia un rinvio 12 minuti piu’ tardi e Manicone dimezza lo svantaggio. Moro commette fallo da rigore su Orellana e quest’ultimo trasforma dal dischetto e fa 2-2. Questo il risultato finale, che condanna il Piacenza ad un altro anno di serie D. I biancorossi pagano a caro prezzo le 5 sconfitte dell’era Maccarone nei primi mesi di campionato. Il Piacenza ora disputerà i play off, che però non assegnano la promozione.

Le parole del presidente del Piacenza ai microfoni di Radio Sound

Sestu, direttore sportivo dei biancorossi: “C’è rammarico, ma faccio i complimenti ai ragazzi”

La partita

Squadre in campo: via agli ultimi 90′ della stagione dei biancorossi! Tantissimo supporto dei tifosi biancorossi a Varese, clima caldissimo. Ascolta ora su Radio Sound.

4′- Piacenza partito forte: già due azioni pericolose con Kernezo e Gerbaudo.

10′- Ammonito Gerbaudo dopo un fallo a centrocampo su Amoabeng.

13′- Calcio di rigore per il Piacenza! D’Agostino messo a terra in area: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Recino sul punto di battuta non sbaglia e porta avanti i biancorossi, 0-1!

22′- Varesina che dopo lo svantaggio ha iniziato a giocare. Poco fa occasione per Orellana: Moro blocca facilmente.

25′- Baudouin ferma una chiara occasione da rete, mettendo a palla in corner. Gran lavoro difensivo dei biancorossi fin qui.

34′- Calcio di punizione da posizione invitante per i padroni di casa: Orellana e Guidetti sul punto di battuta. Pallone centrale, presa facile per Moro.

42′- Varesina che controlla il gioco, ma non riesce ad affondare.

44′- Recino a terra dopo un contatto a centrocampo.

45′- Fine primo tempo. Finisce qui la prima frazione: biancorossi in vantaggio con una rete dal dischetto di Giorgio Recino. Brutte notizie però dalla partita del Caldiero Terme: i gialloverdi sono avanti per 4 reti a 0.

Secondo tempo

45′- Via al secondo tempo!

46′- Super gol di Ndoye! Tiro a giro dal limite dell’area che vale il raddoppio! 0-2!

49′- D’Agostino prova il tiro da fuori, palla abbondantemente a lato.

51′- Piacenza ancora in avanti con Recino, Zorzi blocca il tiro del 9 biancorosso.

57′- Ndoye sbaglia malamente un passaggio nei pressi dell’area biancorossa: Manicone conquista, calcia da fuori e accorcia le distanze. 1-2.

62′- D’Agostino prova il traversone dalla destra: Recino arriva leggermente in ritardo e non riesce ad impattare bene.

65′- Doppio cambio nelle file dei biancorossi: Ndoye lascia spazio a Bassanini e Zini subentra a Kernezo.

73′- Calcio di rigore per la Varesina dopo un fallo di Moro su Orellana. Orellana sul punto di battuta non sbaglia e pareggia i conti.

80′- Bassanini ammonito per simulazione dopo un presunto fallo al limite dell’area. Dai replay sembra corretta la decisione del direttore di gara.

87′- Squadre stanche, poca costruzione da entrambe le parti.

90′- 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4′- Finisce qui. I biancorossi pareggiano e non ottengono la promozione diretta. Caldiero Terme che vince 4-2 sul Villa Valle.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Baudouin, Artioli, Ndoye, Gerbaudo, Corradi, Kernezo, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Varesina (4-4-2): Basti; Ciuffo, Grieco, Pertosa, Gasparri, Guidetti, Manicone, Orellana, Sali, Amoabeng, Coghetto. All Spilli.

Il prepartita