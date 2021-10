Tabbiani dopo Fiorenzuola-Lecco: “Una vittoria importante” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani trova la prima vittoria in casa contro il Lecco.

I rossoneri riescono finalmente a trovare i 3 punti dopo un’altra grande gara che li ha visti, questa volta loro, vincere in rimonta ribaltando l’iniziale vantaggio degli ospiti.

Il mister, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND.

Sono convinto che, se riesci a soffrire, a mantenere l’organizzazione e a superare i vari momenti di difficoltà che ti richiede la categoria, tu te la possa poi giocare con tutti: chiaro ci sono delle squadre che poi hanno qualcosa in più come il Lecco, Padova ecc…

La differenza più grande riguarda l’attenzione che devi mettere in tutta la partita; in tanti anni di serie D notavo come molte partite si “rompessero”, col passare dei minuti.

Qui invece è fondamentale rimanere sempre per 90 e passa minuti all’interno della gara perchè può succedere sempre tutto.

Luca Tabbiani