Fiorenzuola-Mantova, Tabbiani: “Importante non aver concesso reti” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani non va oltre lo 0-0 in casa contro il Mantova.

In quello che era, di fatto, una scontro diretto in chiave salvezza si sono affrontate due squadre organizzate e con un’idea precisa di calcio. I rossoneri sfiorano più volte il gol del vantaggio e reclamano per due episodi a dir poco dubbi in area di rigore avversaria: Battaiola ci mette del suo nel finale con un miracolo e salva il pareggio.

Il mister dei rossoneri, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND.

Dopo l’esperienza di Padova preferisco non commentare. E’ normale che sembra rigore, abbastanza netto.

Pensando alla gara, invece, è stata una bella partita contro una squadra brillante che sta attraversando un momento un pò così ma che ha grande qualità e intensità. Luca Tabbiani

Un girone molto equilibrato

Io guardo diverse partite del girone e faccio davvero fatica a capire quali squadre lottano per la salvezza e chi per un traguardo più alto; più che altro perchè ci sono tante squadre belle e che giocano bene a calcio.

Guardando la partita di oggi faccio fatica a credere che sia stata giocata da due squadre in lotta per non retrocedere: comunque la classifica è molto corta, il campionato è molto equilibrato. Luca Tabbiani

Passo avanti: non aver concesso gol

Non aver preso gol è capitato solo una volta con la Pro Sesto fino ad oggi: questo step è importante perchè ti permette di non perdere. La nostra mentalità è sempre quella di cercare di farlo ma anche per i nostri difensori è gratificante e importante finire le partite con nessun gol incassato. Luca Tabbiani

