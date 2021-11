Piacenza, Scazzola: “Siamo stati bravi a chiudere la partita” -AUDIO

Dopo oltre un mese il Piacenza Calcio torna alla vittoria e lo fa battendo una squadra importante come la Pro Vercelli per 3-1. Al “Piola” apre le danze Cesarini con un gol da fuoriclasse in acrobazia alla mezz’ora, poi Rabbi e Dubickas rendono vano il gol di Masi e condannano i padroni di casa alla sconfitta.

Il tecnico del Piacenza Calcio Cristiano Scazzola analizza la vittoria ai microfoni di Radio Sound:

Vittoria in una partita molto importante

Siamo contenti perché la Pro Vercelli è una squadra forte che aveva perso solo con le prime della classe. Abbiamo fatto una grande prestazione e abbiamo avuto tante occasioni. Nel secondo tempo forse eravamo un po’ stanchi, ma ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa il risultato.

Un Piacenza con un nuovo atteggiamento

Giochiamo con molta intensità. Siamo aggressivi, propositivi e quadrati. Devo dire che abbiamo anche giocato bene.

In campionato eravamo partiti bene ma non siamo stati ripagati per quanto dato. Sono arrivate paure e timori perché comunque i ragazzi sono giovani e hanno bisogno di certezze e risultati.

Dubickas

L’ho rincuorato di stare tranquillo. Può fare bene e deve sapere che non esiste il titolare, ma conta la qualità del minutaggio e i numeri.

Di seguito, l’intervista audio completa al mister del Piacenza Calcio Cristiano Scazzola:

