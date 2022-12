“Bande” giovanili e movida, venerdì di controlli dei carabinieri tra centro e giardinetti: “Gestire al meglio la sicurezza percepita e garantire tranquillità”

Ieri pomeriggio e fino a tarda serata i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno effettuato un dedicato e particolare servizio nella zona via San Siro e galleria “Politeama” al fine di scongiurare la reiterazione di condotte criminose e vandaliche.

Ecco allora che per gestire al meglio la sicurezza percepita e quindi garantire una maggiore tranquillità nella zona sono state impiegate due pattuglie della Stazione di Piacenza Principale e due equipaggi della Sezione Radiomobile.

Per iniziare intorno alle 16:30 un gruppo di 7 giovani – composto per lo più da stranieri, ma non solo – sono stati fermati in galleria “Politeama” sotto gli occhi di tanti passanti e sottoposti a controlli dalla pattuglia della Stazione di Piacenza Principale che ivi sostava. Tutti giovanissimi tra i 18 e i 21 anni. Circa un’ora più tardi, verso le 17:30, altra pattuglia ha fermato una “banda” di 5 giovani nei giardinetti del “Sette Platani” in via Santa Franca. Alcuni di loro erano già conosciuti. Più o meno alla stessa ora, questa volta un equipaggio della Sezione Radiomobile, su Viale Pubblico Passeggio, lato liceo “Respighi”, controllava un gruppetto di una decina di ragazzi. Nessuna infrazione o violazione è stata accertata.

Nella zona nei prossimi giorni, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, analoghi servizi saranno svolti dai carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza al fine di garantire una mirata azione di prevenzione in vista delle ormai imminenti festività natalizie.