Volley, Serie B – La Canottieri Ongina di scena a La Spezia in uno spareggio per il terzo posto

Trasferta ligure dal sapore di alta classifica per la Canottieri Ongina, che domani (sabato) alle 18 sarà di scena al PalaMariotti di La Spezia per sfidare i padroni di casa targati Npsg nella nona giornata d’andata del girone A di serie B maschile. Reduce dal 3-0 casalingo contro Alba che ha difeso l’imbattibilità casalinga, la squadra di Gabriele Bruni è attesa dall’impegno esterno contro gli spezzini in una sorta di spareggio per il terzo posto, condiviso anche con la stessa Alba a quota 15 punti.

L’avversaria

La Npsg è allenata da Luigi Parisi e viene da un tris di successi (di cui due in trasferta), tornando al PalaMariotti dove è vivo il ricordo del derby vinto contro la Zephyr (3-1).

La classifica

Negrini Cte Acqui 20, Alto Canavese 17, Canottieri Ongina, Npsg La Spezia, Mercatò Alba 15, Pvl Cerealterra Ciriè, Parella Torino 13, Sant’Anna Tomcar, Zephyr Mulattieri 11, Novi, Colombo Volley Genova 10, Cus Genova, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 2.