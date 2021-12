Tabbiani su Giana-Fiorenzuola: “Peccato per oggi, ma soddisfatti del girone” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani pareggia per 1-1 contro la Giana Erminio nell’ultima giornata del girone d’andata in Serie C.

Una partita che ha visto i rossoneri andare in vantaggio grazie alla rete di Nelli ma essere raggiunti nella ripresa dal gol di Palazzolo: con questo pareggio il Fiorenzuola chiude l’andata a 20 punti in classifica.

Mister Tabbiani, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di STADIO SOUND, la trasmissione radiofonica sportiva in onda su RADIOSOUND,per l’analisi della partita.

Peccato non averla chiusa oggi

C’è un pò di rammarico per oggi perchè siamo andati in vantaggio e tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare e chiuderla. Poi sull’1-1 ovviamente è stata un’altra partita, difficile, sporca e abbiamo anche rischiato di perderla nel finale. Luca Tabbiani

Un girone comunque positivo

Abbiamo l’obiettivo di proteggere la categoria; 20 punti nel girone d’andata se me l’avessero detto ad Agosto avrei firmato. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti e tutto quello che è successo. Dobbiamo migliorare i punti perchè negli ultimi anni la salvezza è stata intorno ai 40 e sono convinto che, se dovessimo arrivare a quella cifra, potremmo raggiungere il nostro obiettivo. Luca Tabbiani

Subito in campo martedì

Ora dobbiamo recuperare fisicamente perchè torniamo subito in campo martedì contro un avversario difficile; una delle 5 squadre più accreditate là davanti. Sappiamo, però, che possiamo fare una buona partita e dobbiamo metterci tutto l’impegno e la determinazione possibile. Luca Tabbiani

Qui l’intervista completa a mister Tabbiani dopo Giana-Fiorenzuola