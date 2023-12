Calciomercato – Il Piacenza si rinforza in difesa con Michele Somma

Nuovo rinforzo per mister Rossini. Il Piacenza Calcio ha infatti comunicato di avere acquisito le prestazioni sportive del difensore Michele Somma, il quale ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al giugno 2024 con opzione di rinnovo per la stagione 2024/2025.

Somma è un difensore centrale capace di disimpegnarsi anche nel ruolo di laterale destro, e, all’occorrenza, anche sinistro. Il suo punto di forza è l’attenzione, che gli consente di leggere in anticipo le trame avversarie. Vanta una discreta tecnica individuale che gli consente di impostare il gioco dalle retrovie. Nonostante non sia altissimo, si fa apprezzare nel gioco aereo sia in fase difensiva sia offensiva.