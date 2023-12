Real Calepina – Piacenza, i biancorossi giocano d’anticipo

Archiviato il successo di misura ai danni della Castellanzese il Piacenza Calcio di mister Rossini si prepara all’anticipo della 18esima giornata che lo vedrà impegnato sabato a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, per sfidare la Real Calepina.

Un Piacenza in fiducia

Da quando è arrivato sulla panchina della prima squadra Rossini non ha mai perso, ma soprattutto ha ridato tante certezze all’ambiente. Era chiaramente impensabile l’idea di poter mantenere gioco e ritmi della gara vinta 6-1 con il Brusaporto. Nelle ultime due uscite, un pareggio esterno con la Clivense in un campo che ha fortemente condizionato la prestazione, ed una vittoria di misura con la Castellanzese in una gara che ha visto i biancorossi dominare almeno in una frazione, si sono viste anche le difficoltà di questa formazione: “Il primo tempo con la Castellanzese è stato il migliore della mia gestione. Poi c’è stato un calo, ma non possiamo prescindere dal nostro gioco” ha ribadito il tecnico dopo la gara (CLICCA QUI PER ASCOLTARE L’INTERVISTA COMPLETA).

Il Piacenza dovrà però ritrovare quella continuità nei 90’ che aveva caratterizzato i match precedenti per chiudere al meglio il suo 2023 prima della sosta natalizia. In programma due match: sabato pomeriggio, alle 14:30 la trasferta a Grumello del Monte, mercoledì (sempre alle 14:30) lo scontro diretto con la Varesina al “Garilli”.

Tra campo e mercato

Mentre Silva e compagni preparano questo rush finale il direttore sportivo Sestu ed il direttore tecnico Totò De Vitis continuano a lavorare sotto traccia per preparare i movimenti del mercato invernale. Una finestra che per il Piacenza sarà probabilmente caratterizzata dalle uscite, più che dalle entrate: sono infatti già arrivati l’attaccante Marquez ed il centrocampista Touré. A fare le valige dopo Canale potrebbero essere Tortelli e Castro. Un punto di domanda è ancora presente sul nome Zini che si è visto vuoi per infortunio, vuoi per scelta tecnica, molto poco fino ad oggi. In entrata potrebbe invece arrivare il difensore Somma, difensore ex Catania classe 1995.

Rossini e i giovani

Il tecnico biancorosso conosce molto bene il settore giovanile, avendo allenato fino a poche settimane fa l’under 19. Non ha alcuna paura a promuovere in prima squadra i giovani talenti più meritevoli del vivaio. Bassanini, che ha esordito per necessità, è diventato una pedina inamovibile. Napoletano domenica scorsa ha avuto la stessa sorte e potrebbe dare man forte alla difesa anche nelle prossime gare, benché a detta dello stesso allenatore, abbia notevoli margini di miglioramento. Una linea verde da seguire e che agevola enormemente le rotazioni degli under.

Assenze e ballottaggi

Non ci sarà sicuramente Kernezo, out per almeno altri 15 giorni per infortunio. Baudouin deve ancora scontare due turni di squalifica. Da verificare le condizioni di Iob che ha lasciato il campo dolorante nell’ultimo match. In altre zone del campo invece il tecnico ha davvero l’imbarazzo della scelta e si sta creando quella sana competizione che non può far altro che far aumentare il rendimento generale della squadra. E così nemmeno un giocatore decisivo come Recino può dormire sogni troppo tranquilli, perché Facundo Marquez ha già fatto capire di avere enormi qualità. In mezzo al campo inoltre un giocatore di altra categoria come Corradi deve sudarsi il posto con l’ottimo Gerbaudo.

Real Calepina, una squadra in serie positiva

La Real Calepina è una squadra in lotta per evitare i play out ed è esattamente nel “purgatorio” tra la parte alta della classifica e quella destinata alla bagarre per la salvezza. La storia della Real Calepina è molto breve: inizia nel 2021, quando il neopromosso Telgate si fuse con l’Atletico Chiuduno Grumellese, dando vita alla Real Calepina. I biancoblù da allora fanno sempre campionati di media classifica: si piazzano all’11esimo posto nel 2020-20211; quindi al 14esimo e al 12esimo posto in quelle successive. I ragazzi allenati da Daniele Capelli attendono i biancorossi per l’anticipo di sabato al Comunale di Grumello del Monte dopo 4 risultati utili consecutivi: due pareggi pesanti con Pro Palazzolo e Caldiero Terme, in mezzo i successi con Crema e Legnano. Davanti il tecnico può contare su Marco D’Amuri, autore di 5 reti fino ad oggi

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Del Dotto, Silva, Artioli, Bassanini, Gerbaudo , Andreoli, Ndoye, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Serie D, girone B: la 18esima giornata di campionato

Sabato 16 dicembre, ore14:30

Real Calepina – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Domenica 17 dicembre, ore 14:30

Arconatese – Desenzano

Caravaggio – Pro Palazzolo

Castellanzese – Clivense

Ciserano – Caldiero Terme

Folgore Caratese – Cre,a

Tritium – Club Milano

Casatese – Legnano

Varesina – Brusaporto

Villa Valle – Ponte San Pietro

La classifica

Arconatese 38; Varesina 33; Caldiero Terme 32; Piacenza, Pro Palazzolo e Brusaporto 30; Villa Valle 25; Ciserano 24; Caravaggio 23; Desenzano e Casatese 22; Caratese e Real Calepina 20; Castellanzese e Clivense 19; Club Milano e Legnano 17; Tritium 15; Crema 14; Ponte San Pietro 11