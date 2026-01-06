Capotreno accoltellato: “Il killer in fuga è su un treno regionale” e scatta il blitz anche nel Piacentino. La fermata a Fiorenzuola?

Allarme anche nel Piacentino per la fuga di Marin Jelenic, 36enne croato senza fissa dimora sospettato di aver ucciso il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. L’uomo è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Carabinieri e polizia ferroviaria sono tuttora sulle sue tracce. Un intervento è stato effettuato anche allo scalo ferroviario di Piacenza, sul regionale 3930, dopo alcune segnalazioni che indicavano una possibile presenza dell’uomo. Si ipotizza che il ricercato possa aver proseguito la fuga verso Milano, forse con una sosta a Fiorenzuola.

Ambrosio è stato accoltellato a morte mentre si stava recando a prendere la propria auto nel parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie, nei pressi della stazione centrale di Bologna. L’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, probabilmente alle spalle, mentre la vittima camminava lungo un vialetto.

Sull’indagine, coordinata dal magistrato Michele Martorelli, stanno lavorando la polizia scientifica e la squadra mobile. Le ricerche si sono concentrate subito su Marin Jelenic: la sua presenza in zona è stata confermata dai sistemi di sorveglianza, che lo hanno ripreso alle 18:03 nell’atrio della stazione e successivamente mentre si spostava dal binario 1 verso l’area del delitto.

