Giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 17 presso la sede della Famiglia Piasinteina si terrà, nell’ambito delle celebrazioni del 70° anno di fondazione del sodalizio piacentino, un incontro dal titolo “Giulio Cattivelli: giornalista, critico e uomo di cultura”. Intervengono Pietro Visconti, Alberto Gromi e Stefano Pareti.

Giulio Cattivelli, nato a Piacenza il 15 luglio 1919 e deceduto il 10 agosto 1997, è stato un uomo di grande cultura, un encomiabile critico cinematografico e giornalista italiano. Da ricordare i memorabili dibattiti da lui tenuti ai “Cineforum” che si tenevano all’allora Cinema San Vincenzo al termine di film con le regie ppiù prestigiose che hanno fatto la storia culturale e cinematografica.

“Giulio Cattivelli: giornalista, critico e uomo di cultura”, incontro l’11 gennaio alla sede della Famiglia Piasinteina



“Avevo circa 16 anni di età e ricordo che con gli amici andavamo al San Vincenzo sempre strapieno di persone – rammenta Danilo Anelli razdur della Famiglia Piasinteina – per assistere alla proiezione dei film ma soprattutto per ascoltare Cat (così era chiamato Giulio Cattivelli) per le sue “lezioni” che non solo ti faceva capire il senso del film proiettato, ma ti faceva scoprire lati, aspetti culturali che mai più, noi giovani, avremmo pensato. Era un piacere ascoltarlo. Un piacentino di alto livello culturale, ecco perché l’abbiamo inserito nelle celebrazioni del 70° di fondazione della Famiglia”.



Cattivelli si è laureato in lettere ed ha iniziato la sua attività di giornalista subito al termine della seconda guerra mondiale al quotidiano piacentino Libertà che rimase fino alla sua morte.

In Libertà inizialmente si occupò della pagina sportiva ma ben presto si addentrò nella sua attività di critico che svolse con tanta passione e competenza in particolare quando si occupò della terza pagina di Libertà (dal 1945 al 1994) firmando prestigiose recensioni cinematografiche. Intervenne come giurato in diversi festival di cinema italiani. Fu preside di vari istituti scolastici di Piacenza e pubblicò diversi volumi dedicati alla storia della nostra città.

Si occupò anche di televisione ed avvenne con la nascita di Telelibertà nel 1983 con la rubrica di approfondimento “Al cinema con Cat” , che lo impegnò fino al 1995.

Dopo la sua scomparsa gli è stato dedicato il Cineclub di Piacenza e la realizzazione, dal 2017, del prestigioso “Premio Cat”, a cura di Cinemaniaci Associazione Culturale.

La partecipazione è libera