Carpaneto, consiglieri di minoranza: “L’amministrazione ha compreso le nostre priorità, meglio tardi che mai”

Il gruppo consiliare di minoranza “Noi di Carpaneto” in una nota stampa, si dice soddisfatto del lavoro dell’amministrazione comunale dichiarando: “ripresi alcuni temi che sono stati per noi delle priorità fin dalla campagna elettorale”.

La nota stampa

“Negli ultimi mesi – affermano i consiglieri Patrizia De Micheli e Guido Naturani – si è potuto vedere come il ruolo dell’opposizione sia molto importante perché non è solo di controllo e critica nei confronti dell’operato di un’amministrazione, bensì è anche propositivo quando si tratta di portare delle priorità all’attenzione dell’amministrazione. Meglio tardi che mai, potremmo dire, la maggioranza ha compreso e messo in pratica le nostre idee per Carpaneto”.

“Quella di abbattere le rette dei centri estivi – spiegano i consiglieri in una nota stampa a margine della seduta di consiglio comunale di mercoledì 24 luglio – è sempre stata per noi una priorità, più volte espressa, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, alle prese col carovita. Bene che il Comune si sia attivato, dopo diverse sollecitazioni, in questo senso”. Come secondo punto, De Micheli e Naturani commentano positivamente la decisione di modificare il regolamento del consiglio comunale per permettere, in caso di impossibilità a presenziare fisicamente, ai consiglieri di collegarsi da remoto, previa approvazione da parte dei due terzi del consiglio”.

Sulla sanità, i consiglieri di “Noi di Carpaneto” ricordano una battaglia cominciata già due anni fa. “La questione della Casa della Salute è stato il primissimo punto della nostra campagna elettorale e della nostra attività da consiglieri comunali di minoranza. Su questo punto, anche il sindaco Arfani più volte ha riconosciuto l’impegno corale nel cercare di risolvere il problema. Ed è importante, per noi, che oggi ci sia un progetto, una possibilità concreta – d’accordo con l’Ausl di Piacenza – di poter vedere realizzato l’allargamento, anche se in tempi non immediati, della nostra Casa della Salute. Nel frattempo, è già una buona notizia la possibilità di implementare i servizi dopo il drammatico periodo del Covid”.

L’ultimo tema che De Micheli e Naturani portano all’attenzione riguarda la lottizzazione Mama-Este. “Già nel 2022 facemmo una riunione con i cittadini per essere informati sulle criticità. In questi due anni, più volte pungolata dal nostro gruppo consiliare, l’amministrazione comunale ha incontrato regolarmente i cittadini e oggi c’è un progetto preliminare sulle opere di urbanizzazione, dopo che le fideiussioni sono state finalmente riscattate. Dunque, a breve, spero che i cittadini possano vedere le opere realizzate”.