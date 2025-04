Ai 160 km/h in strade con limite 50, la velocità tra le cause principali di incidenti: in arrivo undici nuovi “box arancioni” – AUDIO

Al via la campagna “Attenta-mente!”, mirata alla promozione della sicurezza stradale sia attraverso una serie di interventi tecnici, sia focalizzando l’attenzione sugli aspetti culturali legati alle infrazioni e ai comportamenti che possono essere fonte di pericolo.

A illustrare i dettagli del progetto, nonché l’esito della prima fase di monitoraggio delle criticità in alcune vie cittadine, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e al vice sindaco Matteo Bongiorni, sono intervenuti il comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, accompagnato dall’ispettore Leonardo Trespidi, il direttore di “Noi Sicuri Project” Paolo Goglio e Danilo Tosi, presidente dell’associazione “Sonia Tosi”.

LA CAMPAGNA “ATTENTA-MENTE!”

Un insieme di misure e azioni che mirano a ridurre il numero e le conseguenze degli incidenti stradali. Il suo approccio multidisciplinare, coinvolge diversi ambiti che qui si concentrano nell’analisi della velocità come variabile nelle dinamiche e negli esiti dell’incidentalità.

La velocità come causa dell’incidentalità

La velocità rappresenta uno dei fattori, se non il fattore principale, della cause degli incidenti stradali.

Il numero delle vittime sulle strade del territorio italiano, ha inditto il Ministero dell’Interno ad emanare un’importante Direttiva per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti che costituiscono le principale cause degli incidenti stradali.

La Direttiva 5620 del 21/07/2017, ha per oggetto: “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”.

Tale fenomeno allarmante, ha imposto una più attenta riflessione sulle cause e sulle dinamiche dei sinistri stradali ma, sopratutto, una rivisitazione delle strategie e dei modelli operativi che disciplinano l’attività di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia e delle Polizie Localei, soprattutto allo scopo di allineare quasta attività con gli obiettivi imposti dall’Unione Europea di una riduzione del numero delle vittime della strada.

In forza della Direttiva ministeriale, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza, nel rispetto di un protocollo operativo coordinato dalla Prefettura di Piacenza e monitorato dalla Polizia Stradale, esegue I controlli stardali diretti all’accertamento del superamento dei limiti di velocità condividendo, settimanalmente, programmi di predisposizione e di riepilogo dei risultati registrati anche con le Polizie Locali del territorio provinciale.

Nell’ambito dell’analisi del fattore velocità, il Comune di Piacenza ha aderito alla campagna nazionale di sicurezza stradale “ATTENTA-MENTE!” contro la distrazione e I comportamenti errati sulle strade urbane.

La campagna parte da uno studio approfondito sulle dinamiche percettive e comportamenti che sono all’origine degli atteggiamenti sbagliati al volante per arrivare a generare interventi correttivi realmente efficaci e duraturi. Vuole inoltre promuovere il ricorso sistematico a strumenti di prevenzione e controllo solo saltuariamente attivit ma come tali costantemente percepiti.

Ad oggi, l’analisi sui comportamenti scorretti degli automobilisti si è concentrata sullo studio della velocità attraverso l’installazione, lungo le strade del centro abitato, di box mobili contenenti dei Radar diretti a rilevare la velocità dei veicoli in transito.