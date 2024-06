César Brie in Anchise a Veleia 2024 dal 14 al 21 luglio

Prosegue il Festival di Teatro Antico di Veleia 2024, con la Direzione artistica di Paola Pedrazzini, all’Area archeologica di Veleia (Cisterna – anfiteatro) domenica 14 luglio alle ore 21.30 con César Brie in Anchise (replica alle ore 23).

César Brie in Anchise a Veleia 2024 il 14, 19,20 e 21 luglio

Dopo il successo registrato dallo spettacolo nell’edizione 2023, il Festival di Veleia ripresenta Anchise, prima tappa del dittico scritto, diretto e interpretato da César Brie, ispirato all’Eneide di Virgilio e all’affascinante, poco indagata figura mitica di Anchise, il mortale che si unì alla dea Afrodite ma anche il vecchio che partì da Troia in fiamme portato in braccio dal figlio Enea.

«Anchise porta un’urna con sé, con le ceneri dei suoi antenati. Anchise non voleva partire, voleva morire insieme ai troiani. Accetta di partire per evitare la morte di Enea, che ha deciso di restare con lui. Anchise muore in esilio. Christa Wolf lo descrive come un veggente, saggio e prudente. Un testimone. Chi è Anchise per me? Anchise è un profugo. Un naufrago. […] Anchise è un uomo che ha fatto l’amore con la dea dell’amore. E la dea riconosce nell’amore di Anchise il dolore dei mortali. »

Doppia replica giornaliera

Spettacolo delle ore 21.30: questa replica è sold out. Chi desidera iscriversi alla lista d’attesa può scrivere a info@veleiateatro.com (indicando nella mail quanti posti desidera riservare ed un recapito telefonico) oppure può telefonare al numero 324 9297592 negli orari di apertura della biglietteria, oppure può acquistare i biglietti ancora disponibili per la replica delle 23.00.

