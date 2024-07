Festa di 100Vera dal 19 al 21 luglio alla frazione di San Giorgio Piacentino, musica e buon cibo. L’evento, al via da venerdì 19 luglio al campo sportivo di Centovera, prevede serate contraddistinte da Music, Food & Market.

Musica con Dj Vaccari, Ed & The Soulbakers con Francesca Paduano, dj Spaghetti soul e Cisco and the Cockerels. Per la parte gastronomica: menù di carne, pesce e specialità locali. L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco 100Vera City Angels.

PROLOCO 100VERA CITY ANGELS

L’ associazione è nata nel 2019 , a Centovera non ci sono più molte occasioni di incontro e l’evento organizzato nel campo sportivo davanti alla chiesa acquisisce un grande valore. Diverse le specialità culinarie agli stand gastronomici, dai piatti della tradizione locale a menù di carne e pesce. Non mancheranno i tradizionali biscotti Esse di Centovera nati per caso negli anni 40 da una pasticceria del paese che, avendo avanzato dell’impasto per le ciambelle, realizzò dei biscotti a forma di serpentino. Da allora i biscotti Esse di Centovera rappresentano un dolce simbolo identificativo della frazione di di San Giorgio Piacentino.