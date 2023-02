Chi vince Sanremo? Nella prima serata Blanco spacca tutto e Mengoni vola in classifica

Chi vince Sanremo? Secondo la nonna di Fedez, esperta in tarocchi, non sarà il super favorito Marco Mengoni, difficile crederle. Ultimo? Questa volta potrebbe arrivare primo, mentre non dovrebbe avere possibilità di vittoria Anna Oxa, da anni assente da Sanremo e dai primi posti delle classifiche. Potrebbe essere l’anno di Elodie o del bis di Giorgia dopo la celebre “Come saprei”? Questi i “rumors” che arrivano dalla città dei fiori a pochi minuti dal via, ma veniamo al racconto della prima serata del Festival.

Chi vince Sanremo?

La 73edizione del Festival di Sanremo si apre con la celebrazione dei 75 anni della Costituzione italiana alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di Roberto Benigni. Il premio Oscar torna per l’ennesima volta sul palco dell’Ariston con alcune battute, un po’ fiacche e datate, ma anche con un monologo, a tratti emozionante. Uno dei momenti più belli del racconto e quando si sposano musica e Costituzione con la citazione di Nel blu dipinto di blu di Modugno. Il pubblico da casa sui social lamenta l’eccessiva lunghezza dell’intervento definendo l’inizio del Festival da “Andamento lento”, tanto per restare in tema.

Inizia la gara, tra un ospite e l’altro. I Pooh, nonostante Facchinetti costretto ad alzare bandiera bianca dal ricordo della voce andata, sembrano più rock di nonno Piero Pelù. Salmo invece è un alieno che non riesce a sbarcare a Sanremo e si tuffa nella piscina della nave ferma a due passi dalla costa. Forse è meglio così, per lui è per signore ingioiellate sedute sulle poltrone dell’Ariston. Ci pensa però Blanco a far arrabbiare buona parte del teatro spaccando la sua scenografia. Perché tanta rabbia? L’ex vincitore del Festival spiega di aver modificato la performance dopo un problema audio. Copia del rock che mette i “Brividi” o scena ben studiata a tavolino? Sui social l’effetto Blanco si sente e succede di tutto. Alcuni utenti sono così indignati da chiedere la squalifica pensando fosse un brano in gara.

Dati di ascolto

La prima serata di “Sanremo 2023” ha ottenuto in media 10.757.000 telespettatori con il 62,4% di share. Lo share è da record, per trovare un risultato simile bisogna andare indietro fino al Festival del 1995 targato Pippo Baudo.

Chi vince Sanremo? pagelle e i commenti social

Anna Oxa voto 5

Come spesso accade, per il suo modo di cantare, non si capiscono bene le parole del testo. Le urla invece non mancano mai, peccato perché il pezzo potrebbe avere un suo perché.

Dai social: Peccato che non c’erano i sottotitoli.

Gianmaria voto 5,5

Il brano potrebbe funzionare meglio in radio, a Sanremo con l’orchestra non sfonda, almeno all’esordio.

Dai social: Dimenticabilissimo.

Mr. Rain voto 7

Bella l’idea e l’interpretazione, la canzone potrebbe essere tra le rivelazioni di questo Festival.

Dai social: testo semplice ma va dritta al cuore.

Marco Mengoni voto 7,5

Canzone è interpretazione hanno tutto per fare il bis dopo la vittoria con l’essenziale. Vedremo.

Dai social: Possiamo andare a dormire, abbiamo già capito chi ha vinto.

Ariete voto 5,5

Cari arrangiatori servirebbe più coraggio, altrimenti le canzoni dei giovani sembrano tutte uguali e volano senza lasciare traccia come le farfalle di sangiovanni.

Dai social: C’e’ una speranza per tutti.

Ultimo voto 6

Forse servono più ascolti, ma all’esordio il pezzo non sembra sfondare.

Dai social: Ma perché è sempre arrabbiato?

Coma Cose voto 6

Lei canta bene e lui potrebbe fare l’autore, a volte la separazione fa bene. Il brano prende il volo anche se ha spunti interessanti.

Dai social: Mi dispiace devo andare…

Elodie voto 7

Brava, intonata, convincente e con quell’erotismo che scalda il brano.

Dai social: La canzone rappresenta il suo stile. Brava, bella e sensuale.

Leo Gassmann voto 5,5

Ci prova e ci riprova, dovrà riprovarci ancora? Lascia la strada della ballatona antica per un pezzo più veloce.

Dai social: I Gasmann sono una garanzia.

Cugini di Campagna 6

Coraggiosi a lasciare la loro confort zone da anima mia, ma il brano è da senza infamia e senza lode. Si fischietterà?

Dai social: Bravi, li ricordavo più giovani i Maneskin.

Gianluca Grignani voto 7

Forse la canzone più sincera del Festival senza schemi o ruffianerie. Bel ritorno nonostante qualche problema tecnico.

Dai social: penalizzato da un audio pessimo.

Olly voto 6,5

Ricorda molte altre canzoni, ma può funzionare come Bellissima di Annalisa. L’epoca del copia è incolla.

Dai social: Da quando non gioca più con la NewTeam non è più lui…(per gli amanti dei cartoni animati vintage).

Colla Zio voto 6,5

Hanno studiato bene gli anni 80 dai dischi dello zio. Divertente e radiofonica.

Dai social: Ma chi sono? I fratelli dei teletabis?

Mara Sattei voto 5,5

Sarà l’orario, ha cantato all’una di notte, ma non lascia il segno.

Dai social: La prossima volta fatela cantare prima del TG della 20, almeno siamo svegli.

Chi vince Sanremo? La classifica

