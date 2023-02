Nuoto – Due podi e record personali per gli atleti della Vittorino alla Coppa Parigi

Prosegue con ottimi risultati la marcia d’avvicinamento dei nuotatori della Vittorino da Feltre ai prossimi Campionati regionali lombardi, in programma nei primi due fine settimana di marzo a Milano e a Monza.

Nei giorni scorsi i nuotatori biancorossi della categoria Assoluti sono infatti scesi in vasca nel capoluogo brianzolo nella terza prova della Coppa Parigi, gara che assegna punti proprio per accedere ai Campionati regionali, firmando un’ottima prestazione di squadra impreziosita da riscontri cronometrici che hanno permesso a diversi nuotatori piacentini di migliorare i propri primati personali.

Ludovica Bonini ha vinto la gara dei 50 rana fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 33”,31, classificandosi successivamente quinta nei 100 rana (1’14,16). Secondo posto finale, invece, per Tommaso Martini, sempre nei 100 rana, con un crono di 1’05”,57 successivamente classificatosi settimo sulla doppia distanza (2’25”,56). Doppio piazzamento ai piedi del podio per Federico Gobbo, che dopo aver terminato al quinto posto la gara dei 50 rana (30”,53), ha chiuso nella stessa posizione di classifica anche nei 50 dorso (29”,57). Sesta posizione finale, invece, per Letizia Brambilla nei 200 misti (2’28”,42) e nei 400 misti (5’17”,31), per Alice Montavoci nei 200 farfalla (2’23”,67) e per Giulia Chiappini nei 200 rana (2’48”,13) con personale anche nei 100 dorso (1’09”,85) così come Giulia Ghidoni nei 200 stile libero (2’17”,81).

Meritata citazione anche per il giovanissimo Giovanni Cornelli (classe 2009), che ha già al suo attivo le qualificazioni per i prossimi Campionati italiani giovanili, in programma a Riccione ad aprile, sia nei 100 che nei 200 dorso. Cornelli, pur gareggiando con atleti ben più grandi ed esperti di lui, ha fatto segnare ottimi tempi per la sua età nei 100 farfalla (1’02”,66), nei 200 farfalla (2’19”,75) e nei 400 stile libero (4’20”,50).