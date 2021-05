Chiusi domina in Gara 1 contro i Fiorenzuola Bees: finisce 97-58

Nella prima storica Gara 1 Playoff di Serie B, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti sono ospiti della corazzata Umana San Giobbe Chiusi, squadra che collabora attivamente con Reyer Venezia e capolista del girone A di Serie B al termine della stagione regolare.

La cronaca

L’inizio partita vede le mani molto fredde per Fiorenzuola; Berti con il semigancio firma il 6-0 al 3’. Pollone dall’angolo firma la tripla che costringe coach Galetti al primo timeout per fermare l’inerzia al 3’.

Bortolini fa allungare sul 13-0 San Giobbe Chiusi, ma Fiorenzuola si accende con Brighi e Ricci e prova a rientrare sul 15-9 all’8’.

Zanini sfrutta la sgasata di Minoli per il +12 per San Giobbe Chiusi, con il primo quarto che si chiude sulla bomba di Criconia per il 24-11.

Una bella azione corale inaugura il secondo quarto dei Bees, con Brighi abile a siglare la tripla del 24-14; Criconia è tuttavia una sentenza, e con la stessa moneta porta Chiusi fino al +16 al 13’.

Ancora Criconia in contropiede fissa il 37-15 che indirizza la gara in modo netto già al 15’, con coach Galetti chiamato al timeout pieno per la seconda volta nel primo tempo.

Brighi con la terza tripla personale è autore della metà dei punti dei Bees nei primi 17 minuti di gioco; Raffaelli continua la grande serata al tiro da parte di Chiusi, portando con l’ennesima tripla la squadra toscana sul +24.

Fiorenzuola sembra stordita dalla carica di Chiusi, faticando a trovare le sue giocate canoniche. I padroni di casa attentano al 50% dal campo nella prima frazione, doppiando nelle percentuali una Fiorenzuola in difficoltà. Pollone ingrana un’altra tripla nel già lanciatissimo motore di Chiusi. 49-20 al 19’. E’ Carenza a chiudere il primo tempo sul 52-20 in favore di Chiusi, con un parziale che lascia poco spazio ad ulteriori considerazioni.

Secondo tempo

Timperi con 5 punti personali inaugura il secondo tempo provando a fare sdoppiare dallo svantaggio i Bees di coach Galetti; Fratto non è dello stesso avviso e riporta Chiusi a martellare incessantemente. 59-27 al 24’.

Il no look di Mei per Bortolin fa 68-33 al 27’, con Fiorenzuola che in questo frangente prova ad affidarsi principalmente a Brighi e Timperi. Raffaelli scaglia un’altra bomba dal pick-roll con Bortolin, Zucchi per il Bees fa 2/2 ai liberi, mentre il quarto viene chiuso dalla bomba da 9 metri sulla sirena di Criconia. 80-40.

Ricci prova a non mollare e segna in mezzo a 3 avversari ad inizio ultimo parziale, ma la grandinata di triple di Chiusi continua con la bomba di Bortolin per l’85-45 al 32’.

Galli di orgoglio realizza due canestri consecutivi, mentre Mihaies con la virata ed il terzo tempo fa toccare quota 90 ad una Chiusi in pieno controllo della gara. Nespolo di tabella costringe Fiorenzuola ad un altro timeout pieno al 37’.

C’è spazio per minuti anche per Fellegara che in terzo tempo segna i punti 52 e 53 di Fiorenzuola. Finisce 97-59 in una partita senza storia, con Chiusi che si porta sull’1-0 nella serie.

San Giobbe Chiusi vs Pallacanestro Fiorenzuola Bees 97-59

(24-11; 52-20; 80-40)

San Giobbe Chiusi: Criconia 23; Fratto 11; Mihaies 4; Nespolo 2; Zanini 2; Berti 4; Bortolin 14; Carenza 14; Pollone 9; Mei 2; Raffaelli 11; Minoli 1. All. Bassi

Fiorenzuola Bees: Galli 5; Timperi 10; Bracci 6; Livelli; Allodi 8; Zucchi 5; Fowler; Fellegara 4; Brighi 11; Ricci 10. All. Galetti

Note: Fallo tecnico a coach Galetti al 28’ (F)