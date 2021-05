VO2 Team Pink, Elisa Tonelli brilla nella gara Open di Ascoli Piceno

Sesto posto nelle Donne Elite per la “panterina” trentina classe 2002. Nella classifica per Donne Juniores, piazzate Martina Sanfilippo e Chiara Sacchi. A Mereto di Tomba (Udine) top ten Allieve per Vittoria Grassi e Arianna Giordani

Si chiude con ottimi piazzamenti il week end ciclistico del VO2 Team Pink, inaugurato sabato dalla vittoria a cronometro di Francesca Barale a Cotignola. Nella gara per Donne Open ad Ascoli Piceno, la “panterina” trentina Elisa Tonelli (classe 2002) ha centrato il sesto posto nella classifica Donne Elite, mentre nella graduatoria per Donne Juniores ottavo posto per la torinese Martina Sanfilippo enono per la pavese Chiara Sacchi. La corsa – neutralizzata due volte in seguito a ripetute cadute – ha visto l’attacco nel finale di Camilla Alessio, ripresa in extremis dal gruppo regolato allo sprint da Rachele Barbieri davanti a Martina Fidanza e a Sara Fiorin, quest’ultima prima Junior.

A Mereto di Tomba (Udine), invece, il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink ha centrato due piazzamenti nella corsa per Allieve: quinta la torinese Vittoria Grassi, ottava la piacentina Arianna Giordani in uno sprint mozzafiato tra Anita Baima (Cicli Fiorin) e Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service).

Classifica Donne Elite Ascoli

1° Rachele Barbieri (Serramazzoni) 96 chilometri in 2 ore 30 minuti, media 38,400 chilometri orari

2° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria)

3° Camilla Alessio (BePink)

4° Giulia Giuliani (Gb Junior Team)

5° Lara Scarselli (GB Junior Team)

6° Elisa Tonelli (VO2 Team Pink)

7° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck)

8° Francesca Balducci (Born to Win G2 Boiler Parts Ambedo)

9° Gaia Realini (Isolmant Premac Vittoria)

10° Carlotta Borello (Servetto Makhymo Beltrami Tsa)

Classifica Donne Juniores Ascoli

1° Sara Fiorin (Gauss)

2° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

4° Giulia Miotto (Breganze Millenium)

5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

6° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago)

7° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon)

8° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink)

9° Chiara Sacchi (VO2 Team Pink)

10° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile).

Classifica Donne Allieve Mereto di Tomba

1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 53 chilometri in 1 ora 27 minuti, media 36,552 chilometri orari

2° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service)

3° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci)

4° Greta Cettolin (Young Team Arcade)

5° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

6° Carola Ratti (Cesano Maderno)

7° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po)

8° Arianna Giordani (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Camilla Locatelli (Cesano Maderno)

10° Chiara Manfro (Luc Bovolone).