Saldi estivi 2024 al via il 6 luglio anche a Piacenza, commercianti divisi sulla data di partenza – AUDIO

Partono sabato 6 luglio anche a Piacenza i saldi estivi, che dureranno fino ai primi giorni di settembre. Sulla data della “caccia all’affare” ci sono opinioni diverse tra i commercianti piacentini.

Secondo l’imprenditore piacentino Walter Bulla è corretto iniziare i saldi a inizio luglio.

Ormai le persone sono abituate a questa data, quindi è inutile cercare altre soluzioni. Ormai è così e sarà sempre così.

Cosa aspettarsi dai saldi estivi?

Con queste frequenti piogge è cambiata la tipologia della richiesta, non sono andate le cose molte leggere ora vediamo quale sarà la risposta.

Le vendite di fine stagione estive prendono il via sabato 6 luglio in tutta Italia, tranne a Bolzano dove si inizia il 19 luglio. Secondo le associazioni di categoria l’interesse dei consumatori rimane alto e anche nel 2024 oltre un cittadino su due sceglie di acquistare un capo in saldo.

Per Gisella titolare di un negozio di scarpe a Carpaneto i saldi partono troppo presto.

Quest’anno siamo indietro con la stagione a causa del maltempo, quindi non ha senso fare i saldi adesso. Andrebbero fatti dopo ferragosto e in inverno a febbraio. Inizia la stagione estiva adesso, quindi è inutile. Qualcosa deve cambiare in futuro perché l’estate è ancora lunga.

Secondo Anna di Speed, negozio di Castel San Giovanni la data di inizio saldi è corretta

Va bene partire adesso, anche perché la stagione non è mai partita a causa delle piogge. Ben vengono i saldi estivi almeno svuotiamo i negozi. Comunque non ho grandi aspettativi perché l’economia è quella che è purtroppo. Una volta i saldi erano molto attesi, ma ora non è più così.

Saldi estivi 2024 al via il 6 luglio a Piacenza – AUDIO sondaggio

Primo giorno di saldi estivi il 6 luglio, le aspettative in Italia.