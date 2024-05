Ciclismo – Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in top ten a Mirano

Domenica con top ten per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista oggi a Mirano (Venezia) nella gara Donne Open risoltasi in volata. Nello sprint, in evidenza la “panterina” veronese Asia Sgaravato, sesta Donna Juniores al traguardo.

Classifica Donne Juniores Mirano

1° Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera) 100 chilometri in 2 ore 24 minuti e 53 secondi, media 41,413

2° Matilde Cenci (Conscio Pedale Del Sile)

3° Irma Siri (Conscio Pedale Del Sile)

4° Chantal Pegolo (Conscio Pedale Del Sile)

5° Misia Belotti (Canturino 1902)

6° Asia Sgaravato (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Virginia Iaccarino (Team Biesse Carrera)

8° Lucia Brillante Romeo (Team Biesse Carrera)

9° Giulia Limonta (Petrucci Gauss Cycling Team)

10° Alessia Sgrisleri (Racconigi Cycling Team).

Classifica Donne Elite Mirano

1° Hanna Tserakh (Bielorussia, BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) 100 chilometri in 2 ore 24 minuti e 53 secondi, media 41,413

2° Giorgia Bariani (Top Girls-Fassa Bortolo)

3° Emanuela Zanetti (Isolmant-Premac-Vittoria)

4° Elisa De Vallier (Top Girls-Fassa Bortolo)

5° Lara Crestanello (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo)

6° Elisa Tottolo (Aromitalia 3T Vaiano)

7° Lara Scarselli (Aromitalia 3T Vaiano)

8° Chiara Sacchi (Team Mendelspeck Ge-Man)

9° Giulia Miotto (Team Mendelspeck Ge-Man)

10° Marta Pavesi (Top Girls-Fassa Bortolo).