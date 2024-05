Con cura fino alla fine, incontro a Piacenza al Seminario vescovile il 20 maggio

Lunedì 20 maggio alle 20.45 al Seminario vescovile di Piacenza in via Scalabrini 67 si tiene l’incontro “Con cura fino alla fine. L’Italia, le leggi sul fine vita e ciascuno di noi”, organizzato dal settimanale Il Nuovo Giornale e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute.

Con cura fino alla fine, incontro a Piacenza il 20 maggio

Intervengono il prof. Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all’Università Europea di Roma, prorettore vicario dell’Ateneo e membro del Comitato nazionale di bioetica; Roberto Antenucci, medico fisiatra della Neuroriabilitazione e Medicina Riabilitativa Intensiva dell’ospedale di Fiorenzuola; Raffaella Bertè, direttore dell’Unità Cure Palliative e Rete Cure Palliative AUSL di Piacenza.

L’idea dell’incontro – spiegano gli organizzatori – è nata dopo la delibera del febbraio scorso della Regione Emilia Romagna riguardo al suicidio medicalmente assistito. La serata vuole offrire l’occasione per conoscere innanzitutto la situazione legislativa sul tema in Italia e lavorare, ognuno nel proprio ambito, per dare un senso ad ogni giorno della propria vita.