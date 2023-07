Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink domenica in sella a Breganze

Domenica in sella in Veneto per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domani a Breganze nella corsa su strada per Donne Juniores. Alle 14,30, infatti, prenderà il via il Memorial Franco Basso, gara di 85 chilometri e 600 metri frutto di un circuito di 10 chilometri e 700 metri da ripetere otto volte.

La formazione piacentina guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati parteciperà alla manifestazione con otto “panterine”. Assenti giustificate le torinesi Vittoria Grassi e Anita Baima (reduci dal tris di medaglie agli Europei Juniores su pista ad Anadia Portogallo), attaccheranno il numero Asia Sgaravato, Valentina Zanzi (fresca campionessa regionale Emilia-Romagna), Eleonora La Bella, Letizia Tasciotti, Linda Ferrari, Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini e Marisol Dalla Pietà, quest’ultima al rientro dopo un lungo stop.

Spiega Affaticati, il DS della VO2 Team Pink

“E’ un circuito ondulato con due salite da affrontare in ogni giro; penso che questo tracciato con il grande caldo possa diventare davvero duro. Le ragazze stanno bene, i nostri obiettivi come sempre sono quelli di fare il meglio possibile. E’ una corsa aperta a più soluzioni: non penso sia adatta solo a scalatrici, ma anche a finisseur e buone passiste. Sono contento del rientro di Marisol Dalla Pietà, che fin qui ha avuto una stagione sfortunata: speriamo che la seconda metà di annata sia migliore per lei”.

