Ciclismo – Pierluigi Eleuteri del Pedale Arquatese è Campione Europeo categoria M7

Weekend indimenticabile per Pierluigi Eleuteri, che nella splendida cornice di Verona è diventato campione europeo nella categoria M7. L’esperto ciclista piacentino, residente a Castell’Arquato e in forza al Pedale Arquatese, ha chiuso il percorso lungo in 4 ore e 24 minuti, piegando la resistenza del francese Andrew Pendery (Carcassonne Cycliste) e del corregionale Fausto Forniciari (ASD Squadrareggio).

La manifestazione si è svolta alla Granfondo Alé La Merckx, che è stata scelta come tappa unica del Campionato Europeo Granfondo e Mediofondo UEC. Eleuteri ha letteralmente volato sui 129km e 2600 metri di dislivello, chiudendo a quasi 30km/h di media. Per il valdardese si tratta di un successo molto prestigioso, che gli permetterà di portare in giro il vessillo blu-stellato fino all’anno prossimo.

