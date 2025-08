Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose 2025, i risultati della quinta giornata

La penultima serata dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose Bianche ha regalato emozioni e spettacolo, con il pubblico accorso numeroso al Velodromo “Attilio Pavesi”. L’Italia ha brillato ancora una volta grazie all’olimpionica Chiara Consonni e a Martina Fidanza, che hanno conquistato un’entusiasmante americana. E poi con Matteo Fiorin, primo nell’Eliminazione Elite.

AMERICANA DONNE ELITE GP SIDERPIGHI – CONSONNI-FIDANZA ALL’ULTIMO SPRINT!

Chiara Consonni e Martina Fidanza hanno conquistato l’Americana femminile Elite (Gran Premio Siderpighi), firmando una prova magistrale. Dopo un lungo duello con le tedesche Lea Lin Teutenberg e Messane Bräutigam, le azzurre hanno piazzato l’affondo decisivo nell’ultima volata, grazie a una straordinaria progressione di Fidanza che ha fruttato 10 punti d’oro. Con 32 punti totali, hanno preceduto le tedesche (29) e la coppia Valeriya Valgonen–Polina Danshina (16).

SCRATCH MASCHILE ELITE GP PADANA IMPIANTI – WALSH VINCE IN VOLATA

L’australiano Liam Walsh ha trionfato nello Scratch Elite (Gran Premio Padana Impianti), regolando in volata un gruppo ricco di nomi importanti. Ha preceduto il campione del mondo Kazushige Kuboki, che ha dovuto accontentarsi della seconda piazza. Terzo l’azzurro Matteo Fiorin, già protagonista a livello giovanile, che ha confermato il suo talento anche tra gli Elite. Una gara combattuta, decisa solo nelle ultime curve.

ELIMINAZIONE MASCHILE ELITE GP PAVINORD – FIORIN HA COMPLETATO LA FESTA

Matteo Fiorin ha chiuso in bellezza la serata, vincendo l’Eliminazione maschile Elite (Gran Premio Pavinord). Dopo il terzo posto nello Scratch, il giovane azzurro ha gestito al meglio ogni fase della corsa, imponendosi nel testa a testa finale contro Kazushige Kuboki, che ha collezionato il secondo argento della serata. Sul podio anche Ilya Savekin. Fiorin ha confermato con questa doppietta il suo grande stato di forma.

CORSA A PUNTI ESORDIENTI COPPA ROTARY FIORENZUOLA – VITTORIA DI PIETRO SAVERI

Ha aperto il programma la Corsa a punti Esordienti (Coppa Rotary Club Fiorenzuola), dove Pietro Saveri (Torrile) ha avuto la meglio su Luca Gregori (Velo Club Cremonese) al termine di una prova ben gestita. Gregori, originario di Caorso, ha provato a rispondere agli attacchi ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Terzo Pietro Bonini (Ronco Maurigi), che ha completato un podio tutto emiliano e di ottimo livello tecnico.

Domani, mercoledì 6 agosto, gran finale della manifestazione con Allievin maschi e femmine in pista nel tardo pomeriggio, poi dalle 20, una “gara” di Giovanissimi, il Gp Assiprime, che colorerà il Velodromo in attesa delle due grandi corse finali: la corsa a punti Donne Elite, valida come Gp BFT Memorial Alberto Burzoni, e l’americana Uomini Elite – Gp Siderpighi.

Tutti i risultati e le info sono sul sito www.fiorenzuolatrack.eu.

