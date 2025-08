Bobbio ricorda Gianni Schicchi con una targa e un libro il 10 agosto. Il Sindaco Pasquali: “Il territorio è legato profondamente all’attore”

A tre anni dalla scomparsa, la Città di Bobbio ricorda Gianni Schicchi, l’attore feticcio di Marco Bellocchio, con un libro scritto da Mauro Molinaroli. Dalle immagini in bianco e nero de “I pugni in tasca” alla luce di “Buongiorno, Notte”, da “Vacanze in Valtrebbia” a ”L’ora di religione”; per raccontare questo personaggio vulcanico quanto sorprendente con quella faccia da cinema che riconoscevi tra mille. Schicchi che di cognome faceva Gabrieli e di nome Giovanni, ha saputo essere sensibile e amabile e Molinaroli, nel suo lavoro intende tirare fuori un affresco dolce e tenero, autentico e vero. La presentazione avrà luogo al Chiostro di San Colombano domenica 10 agosto alle 17 e vi prenderanno parte oltre all’autore, il regista Marco Bellocchio e il sindaco Roberto Pasquali. Modererà l’incontro la giornalista Barbara Belzini. Alle 16,45, sempre al Chiostro sarà scoperta una targa in memoria di Gianni.

“Gianni Schicchi, l’uomo, Bobbio e il cinema” è questo il titolo del libro, tira fuori un personaggio che ha saputo essere coinvolgente, travolgente e avvolgente. E il racconto sarà uno specchio dell’anima di questo attore che ha sempre amato ciò che ha fatto. Nel libro più di cento immagini raccontano Schicchi e la sua vita; un lungo testo che ne ricorda alcuni tratti, uno su tutti, la grande disponibilità e il suo farsi in quattro quando era il caso, ma suggestioneranno anche le immagini e i ricordi di una Valtrebbia incontaminata, un giovane Bellocchio sorridente e lo sguardo attento e vispo di quest’uomo che sembrava volerti dire che non sapeva ancora cosa avrebbe fatto da grande.

Dice il sindaco Roberto Pasquali: “Questo volume fissa le tappe della vita e dell’arte di Gianni, delle sue presenze cinematografiche, di una storia che a tratti ha qualcosa di surreale. Dunque, l’Amministrazione Comunale è lieta di aver contribuito alla realizzazione di questo libro, un album che racchiude non solo Gianni ma tutti noi, che a Bobbio siamo legati profondamente e che a Gianni abbiamo voluto un bene sincero, ma è altrettanto lieta di posare alla memoria di Gianni una targa ricordo in uno spazio del chiostro di San Colombano, perché Gianni è stato sì l’attore feticcio del grande Marco Bellocchio, ma anche un bobbiese autentico che ha avuto a cuore l’orgoglio della sua comunità”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy