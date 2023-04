Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest batte Fasano: è finale di Coppa Italia

Il Fumara Everest supera anche la sfortuna nerissima dell’infortunio ad Alisa Hodzic e conquista con i denti ed uno splendido crescendo la finale di Coppa Italia di Serie B2 che si giocherà domani al Paladozza di Bologna con una tra Montesport Montespertoli e C.R. Transport Ripalta.

La cronaca

Partenza in salita per il MioVolley con Fasano che apre meglio (1-6) costringendo coach Mazzola al time out. Cornelli e Scarabelli mettono a terra i primi palloni biancoblu (6-9) con il Fumara Everest che insegue (8-11), Hodzic è costretta a lasciare il campo per un infortunio, entra Ducoli che trova il dodici pari. La formazione pugliese allunga ancora, il MioVolley non demorde (16-17) ma Fasano firma un buon break (17-20) ma Scarabelli non ci sta (20-20) e trova il primo vantaggio. Gemma inventa, Guaschino trasforma (23-20): si chiude 25-22.

Difese pirotecniche di Fizzotti in avvio di secondo parziale, è ancora Fasano a condurre (4-7), Ducoli indovina il pallonetto dell’8-10, Cornelli tocca sotto rete per il dieci pari. Le brindisine infilano quattro punti (11-14), coach Mazzola ferma il gioco. Lo score resta in equilibrio, prima diciotto poi venti pari e infine ventiquattro pari: il parziale si decide sul 26-24.

Ducoli apre il terzo set, con il MioVolley che prova a spingere fin da subito (4-1), Nedeljkovic infila la fast del 6-3 con Fasano a chiamare time out sullo score di 9-4. Due grandi muri di Scarabelli e Guaschino allargano il divario (12-4): il Fumara Everest macina punti (17-8), Fasano prova a rispondere ma è Nedeljkovic ad alzare il muro (20-10), si arriva in un finale dove entrano in campo anche la centrale Bossalini (all’esordio assoluto in serie B) e Bianchini in regia: è tripudio biancoblu.

FUMARA MIOVOLLEY-PANTALEO PODIO FASANO 3-0

(25-22; 26-24; 25-15)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 1, Bianchini, Hodzic 2, Ducoli 6, Scarabelli 13, Cornelli 15, Guaschino 12, Bossalini, Fizzotti (L). NE: Galibardi, Molinari, Moretti, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

PANTALEO PODIO FASANO: Amatori 8, Negro 2, Vinciguerra 7, Corallo 15, Trabucco 3, Biscardi 7, Soleti 3, Sollecito (L). NE: Bellantuono, Colucci, Distaso, Maggi, Mansueto, Sibilio, Gallo (L). All. Totero-Tanzarella