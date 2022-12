Ciclo di proiezioni in omaggio a Vittorio Gassman, a Fiorenzuola il 13 dicembre: “Profumo di donna”

Si concluderà martedì 13 dicembre, alle 20.45, al Cinema “Capitol” di Fiorenzuola d’Arda, il ciclo di proiezioni in omaggio a Vittorio Gassman – grande protagonista del Novecento teatrale e cinematografico, nel centenario della sua nascita – e inserito nel programma di “Immortali”, la stagione teatrale 2022-23 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda.

Ciclo di proiezioni in omaggio a Vittorio Gassman

La pellicola protagonista della serata sarà “Profumo di donna”, film diretto da Dino Risi e datato 1974: il film narra del viaggio di Fausto Consolo, capitano in pensione (interpretato da Gassman) a Napoli, insieme alla diciottenne recluta Giovanni Bertazzi (interpretato da Alessandro Momo, tragicamente scomparso pochi giorni dopo il termine delle riprese del film): dopo le tappe a Genova e Roma, a Napoli Fausto viene corteggiato a lungo da Sara (Agostina Belli) sino a cedere alle attenzioni della donna. “Profumo di donna” venne presentato in concorso al Festival di Cannes del 1975 e valse a Vittorio Gassman il premio per la migliore interpretazione maschile: il film ricevette inoltre due nomination ai Premi Oscar del 1976, come miglior film straniero e migliore sceneggiatura non originale.

LA STAGIONE TEATRALE 2022-2023

La stagione 2022-2023 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. I biglietti saranno in distribuzione presso lo stesso Cinema “Capitol”: info agli indirizzi mail teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it o cultura@comune.fiorenzuola.pc.it, o al numero di telefono 0523-985253.