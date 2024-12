Colonie di ratti a La Verza, la segnalazione dei residenti. Zanardi (Fdi): “Intervenire subito”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente per farsi portavoce delle segnalazioni che le sono pervenute in merito alla presenza di colonie di ratti nella frazione di La Verza, tra l’altro in zone anche distanti tra loro, chiedendo all’amministrazione se intende attivarsi presso Ausl e quali interventi intenda adottare, e con quale tempistica, in merito.

Zanardi afferma: “La presenza dei ratti nella frazione è già stata segnalata da alcuni residenti al Comune nei mesi scorsi, ma, ad oggi, pare che nessun intervento sia stato messo in campo e continuano ad essere avvistati in pieno giorno e, in un caso, un roditore è addirittura entrato in un’abitazione”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia precisa “pare che inizialmente la ragione di tale presenze sia stata ricondotta dai tecnici al mancato sfalcio di un lotto ed alla situazione di degrado di un piazzale, tuttavia tali motivazioni appaio prive di fondamento”.

Zanardi rileva: “il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio ed esse sono affidati poteri di programmazione, di controllo e di giudizio e la circostanza sopra descritta costituisce un potenziale problema anche dal punto di vista igienico e sanitario, oltre che di decoro urbano”.