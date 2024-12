Disastro Fiorenzuola! I rossoneri perdono 5-0 a Prato e scivolano all’ultimo posto. Guglieri: “Siamo mentalmente fragili” – AUDIO

Il Fiorenzuola saluta il 2024 con la peggior prestazione del campionato e, forse, della storia recente del club. A Prato la squadra viene traghettata da Ettore Guglieri in attesa dell’arrivo di Ciceri in panchina. L’esonero di Cammaroto non ha però sortito gli effetti sperati, anzi, i rossoneri si sono presentati sul campo dei toscani con atteggiamento arrendevole sin dalle prime battute.

A Magazzù bastano 4 minuti per sbloccare in acrobazia, Cozzari lo imita di testa al 9′. Sul finale del primo tempo un’uscita a vuoto di Gilli favorisce l’intervento di testa di Giusti. Nella ripresa i gol di Pereira e Rossi condannano i valdardesi ad un passivo pesantissimo, 5-0. Il Fiorenzuola, che dopo la retrocessione dalla C sperava in un campionato di ricostruzione, ora si ritrova all’ultimo posto in classifica.

Le parole di Guglieri dopo Prato – Fiorenzuola 5-0