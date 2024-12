Volley, Serie B1 – Nell’ultima gara dell’anno la Pallavolo San Giorgio strappa un punto alla Osgb 

Scesa in campo con un atteggiamento diverso rispetto al quarto set contro l’Ambra Cavallini, la Pallavolo San Giorgio resta in gara per quattro parziali, prima di cedere al tiebreak.

La cronaca

Nel primo set Galelli e compagne prendono il break sull8-12, con un ace di Camurri. L’Osgb resta in scia con Maghenzani ma They chiude 17-25. L’equilibrio ha regnato sino al 16-16, la squadra di casa prende il break sul 21-19, la Sangio recupera sino al 22-22 ma un ace di Covecchia regala il set alle emiliane. La Pallavolo San Giorgio mette la freccia nel terso parziale su. 7-9, l’Osgb ribalta il punteggio sul 14-12 e un attacco vincente di Cossali regala il controsorpasso alla giallobiancoblù, 17-18.

La Sangio tiene un punto di vantaggio ma Campagnola si concede una palla set. Annullata dalle ospite, Zorzetto e Masciullo dai nove metri consegnano il parziale alle piacentine. Combattutjacio77o anche il quarto nel quale l’Osgb è partita forte e le ospiti sono arrivate a sfiorare l’aggancio sul 22-20 (attacco di Zorzetto). Le reggiane infilano il break e chiudono 25-20, portando l’incontro al set corto. Nel tiebreak la Sangio va in riserva di energia, al cambio campo l’Osgb è avanti 8-2, nel finale le ospiti provano un colpo di coda accorciando sul 13-7. Non basta e l’Osgb chiude 15-7.

Il campionato effettuerà il periodo di sosta per le festività e riprenderà nel week end tra l’11 e 12 gennaio 2025 con la penultima giornata del girone d’andata. La Pallavolo San Giorgio ospiterà Ripalta Cremasca, squadra lombarda in piena lotta per i playoff promozione.

Osgb Campagnola-Pall. San Giorgio 3-2

(17-25 25-22 25-27 25-20 15-7)

Osgb Campagnola: Mantovani, Aguero, Muzi, Ndiaye, Coveccia, Maghenzani, L. Bonato (L), Magnani, Frignani, Pratissoli, Rossi, Caramaschi, Bici, (L), M. Bonato (L). All. Longagnani-Aguero.

Pallavolo San Giorgio: Arfini, They 14, Sangiorgi, Marinucci 6, Gilioli 18, Camurri 6, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Zorzetto 3, Cossali, Zoppi 2, Masciullo 4, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Volley Garlasco 26; Fantini Folcier i Ostiano 25; Volley Modena 23; Ripalta Cremasca 22; Passione Valdarno 19; Montesport 18; Rubiera 17; Osgb Campagnola 16; Moma Anderlini13; V.P. Volley, Ambra Cavallini 11; Bsc Sassuolo 10; Crema 7; Pallavolo San Giorgio 6.