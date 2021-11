Commercio, Brugnoli (Federmoda Piacenza): “Stiamo prendendo una bocca d’ossigeno, c’è fermento speriamo non torni la paura” – AUDIO

Commercio, Brugnoli (Federmoda Piacenza): “Stiamo prendendo una bocca d’ossigeno, c’è fermento speriamo non torni la paura”. Lo ha spiegato il presidente dell’organizzazione piacentina che fa parte di Confcommercio a Radio Sound.

La situazione non è ancora tornata come prima di febbraio 2020 quando scoppiò la pandemia, ma il mondo del commercio guarda al bicchiere mezzo pieno. “Raccogliendo i dati provenienti da Emilia Romagna e Lombardia – spiega Brugnoli – emerge che i clienti stanno rispondendo bene. In particolare è tornata la voglia di fare acquisti nei negozi di vicinato, insomma si vede quel desiderio di tornare alla normalità. E’ ovvio che non stiamo parlando dei vecchi volumi di vendita, però tra il passato e fare zero scelgo l’andamento del presente. In molti stanno avendo buoni riscontri, si tratta di una boccata d’aria rispetto alla paura che avevamo. Soprattutto rispetto a tutti i debiti che accumulati durante il periodo di chiusura.

Bisogna essere ottimisti?

Non vuol dire che la situazione sia buona certamente però abbiamo ripreso il morale. In giro vedo fermento anche da piccoli segnali, come ad esempio i parcheggi del centro pieni, la gente a passeggio e persone che non si vedevano da un po’ frequentare i negozi. Io il fermento ripeto lo vedo ora speriamo che non si torni alle chiusure e la paura, situazioni che a piombo si riflettono sul commercio. Andiamo avanti con responsabilità.

Commercio, Brugnoli – AUDIO intervista al Presidente di Federmoda Piacenza