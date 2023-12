Concerto inaugurale del Conservatorio Nicolini, musiche di Beethoven e Strauss il 17 dicembre.

Rappresenta probabilmente il culmine della stagione artistica e didattica del Conservatorio Nicolini. Stiamo parlando del concerto che domenica 17 dicembre alle ore 10.45 nel salone principale, inaugura l’anno accademico 2023/2024 della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca. Sul palco l’orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Giuseppe Camerlingo. Il programma comprende autori immortali a cominciare da Beethoven con l’esecuzione della sua Egmont Ouverture Op. 84 per passare poi a Ottorino Respighi con Adagio e Variazioni per violoncello e orchestra P 33. In conclusione due Strauss: Richard e Johann Jr. di cui verranno proposti, rispettivamente, il Concerto n.1 in mi bem. magg. per corno e orchestra Op. 11 e l’Ouverture di Il pipistrello. Durante la conferenza stampa di presentazione il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi ha ricordato come l’evento musicale sia alle porte del 2024: “Un anno che sarà ricco di eventi molti dei quali in partnership con soggetti, non solo piacentini, ma nazionali e internazionali sempre nell’ottica di lanciare il Conservatorio di Piacenza all’interno di un bacino ben più vasto di quello provinciale”. La direttrice Maria Grazia Petrali ha sottolineato che si tratta di un momento cruciale per gli studenti (ne sono coinvolti una cinquantina) che aspettano il concerto con trepidazione: “Un momento che offre, inoltre, l’opportunità a due di loro di esibirsi come solisti con l’orchestra; Monica Righi al violoncello, e Tommaso Perotti, al corno sono stati infatti selezionati dalle audizioni interne effettuate lo scorso maggio”. Presente alla conferenza stampa anche il direttore d’orchestra Giuseppe Camerlingo.

Prima del concerto, alle ore 10, si terrà una visita guidata alla scoperta del Conservatorio, l’antico monastero di Santa Franca, a cura del volontari del FAI di Piacenza. Per informazioni e prenotazioni: piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it.

Mentre alla fine il rinfresco sarà offerto da Home Gallery.

Il concerto sarà replicato martedì 19 dicembre alle ore 20.15 nella Collegiata di Borgonovo Valtidone in collaborazione con Rotary Club Valtidone.