Note di Natale, al Centro Gotico il 17 dicembre

Domenica 17, alle ore 16,30, al Centro Commerciale Gotico “Note di Natale” con l’Associazione La Matita Parlante e la Piccola Orchestra Effimera della scuola Calvino.

“STORIE DI BIMBI FAVOLOSI CHE NON SI ARRENDONO AI PROBLEMI” è il libro che sarà presentato domenica 17 alle 16,30 nella piazzetta centrale del Centro Gotico, con un reading speciale: un’occasione unica per immergersi nelle pagine di un libro che ci guiderà attraverso mondi inediti ed emozioni profonde.

Un libro che è particolare per un sacco di motivi. Perché parla di persone meravigliose, che nonostante le difficoltà (a volte davvero grandi) non si sono mai date per vinte e nella vita, grazie a impegno e talento, hanno tagliato traguardi altrettanto straordinari. Personaggi sorprendenti che hanno qualche fragilità ma che stanno trovando la propria strada, giorno dopo giorno.

Un libro singolare perché le loro storie non sono state solo scritte e disegnate: sono state anche tradotte con i simboli della CAA, un linguaggio che permette a tutti, ma proprio a tutti di leggere meglio. Un esempio? I bambini piccoli, che prendono in mano un libro per la prima volta!

Attraverso il suono della voce e il ritmo delle parole, i presenti si addentreranno in un viaggio unico, esploreranno le sfumature delle emozioni, le tensioni dei conflitti e la dolcezza dei momenti più intimi. Un reading pensato per avvicinare a un’esperienza che va oltre la mera lettura.

Accompagnamento musicale del reading a cura della “Piccola Orchestra Effimera” diretta dal prof. Nobis e composta da ex alunni della Scuola Calvino.