Concordato Preventivo Biennale: Ultima Proroga al 12 Dicembre 2024

Il concordato preventivo biennale torna sotto i riflettori grazie alla proroga al 12 dicembre 2024. Questa misura offre vantaggi significativi ai soggetti ISA, permettendo di concordare in anticipo il reddito imponibile per il biennio 2024-2025. Scopriamo insieme tutti i dettagli, i vantaggi e le implicazioni di questa opportunità, e come aderirvi entro la nuova scadenza. Ascolta anche il nostro podcast per un approfondimento completo!

Chi può aderire?

La misura riguarda esclusivamente i soggetti ISA, escludendo i forfettari. L’Agenzia delle Entrate sta intensificando la comunicazione per informare i lavoratori autonomi che non avevano aderito entro il termine del 31 ottobre. Grazie alla proroga, è possibile presentare una dichiarazione integrativa per l’anno 2023 e aderire al concordato entro il 12 dicembre.

I vantaggi principali

Fissazione del reddito: Si paga su un reddito già concordato, riducendo l’incertezza fiscale. Accesso alla sanatoria: Il concordato consente di regolarizzare i redditi dal 2018 al 2022, grazie a un incentivo previsto dal Parlamento. Possibile riduzione delle aliquote IRPEF: Il maggior gettito generato dal concordato potrebbe essere utilizzato per alleggerire le aliquote future.

Numeri attuali e prospettive

Ad oggi, circa 522.000 partite IVA hanno aderito al concordato, di cui 403.000 sono soggetti ISA e 119.000 forfettari. Si prevede un ulteriore aumento delle adesioni entro la nuova scadenza.

Come aderire?

La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 12 dicembre 2024, specificando la volontà di optare per il concordato preventivo biennale.

Con l’avvicinarsi della nuova scadenza, il concordato rappresenta un’opportunità per migliorare la gestione fiscale e accedere a benefici significativi. Non perdere questa occasione! Continua a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

