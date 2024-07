Confagricoltura chiede nuove dighe, Europa Verde: “Visione anacronistica”

Europa Verde ( sezione di Piacenza) esprime “profonda preoccupazione” per le posizioni manifestate all’interno del dibattito sviluppatosi nell’ambito dell’assemblea generale di Confagricoltura tenutasi a Piacenza il 19 luglio scorso a Palazzo Gotico.

La nota di Europa Verde

L’affermazione del Presidente Gasparini secondo la quale “il primato della natura rispetto all’uomo è un passo indietro nello sviluppo della collettività” già di per sé dà la misura di quanto essa sia lontana dalla realtà. Ogni ‘ambientalista cieco’ – come il Presidente ci apostrofa – ed ogni persona di buon senso sa bene che non si tratta di una questione di primato della Natura sull’uomo ma di equilibrio dell’ecosistema di cui l’uomo fa parte, ergo qualsiasi disallineamento da ciò di origine antropica provoca, come sta provocando sotto gli occhi di tutti, problemi ingenti alle comunità sui territori.

E ancora, espressioni assertive come ‘’devono lasciarci lavorare, utilizzare l’acqua e produrre” volte a perorare la richiesta di nuove dighe nelle nostre valli risultano in sfregio proprio a quello ‘’sviluppo della tecnologia’’ che, tutt’altro che in contrapposizione con un nuovo umanesimo – ‘’decadente’’ come lo definisce Gasparini – potrebbe invece giocare un ruolo determinante nell’innovare l’agricoltura del nostro territorio contemperando sviluppo e sostenibilità ambientale per garantire un futuro alle prossime generazioni – obiettivo questo che Europa Verde ritiene prioritario.

Your browser does not support the video tag. Scopri di +

Infine si ricorda che il 17 giugno scorso il Parlamento Europeo ha approvato la Nature Restoration Law – legge sul ripristino della natura – che impone ai Paesi di “liberare” almeno 25.000 km di fiumi eliminando dighe e barriere artificiali che compromettono la loro salute e la nostra, di conseguenza.

Pare quindi quantomeno anacronistica la costruzione di nuove dighe proprio quando l’Europa, della quale facciamo parte fin dalla sua fondazione, va in tutt’altra direzione e indica un approccio scientifico – tecnologico diverso per l’approvvigionamento dell’acqua per l’agricoltura.

A tal riguardo chiediamo alla Sindaca e all’amministrazione cittadina tutta una netta presa di posizione: l’ambientalismo è per loro una battaglia seria e necessaria, o un semplice accessorio da campagna elettorale?

I portavoce di Europa Verde Piacenza Riccardo Bassi

Vanda Campregher