Confindustria Piacenza”L’industria piacentina produce il 26% del pil provinciale” – AUDIO

L’industria piacentina produce il 26% del pil provinciale e quasi la totalità delle esportazioni. E’ il dato emerso durante la 78esima assemblea di Confindustria Piacenza che si è tenuta questo pomeriggio a Piacenza Expo. Un dato che indica quanto l’industria piacentina non solo sia importante per il tessuto economico piacentino, ma anche in crescita, nonostante questi anni di grande difficoltà.

Gli addetti nell’industria piacentina sono quasi 28 mila pari al 26% del totale addetti alle unità locali attive della provincia. Altro dato importante: la quasi totalità delle esportazioni piacentine riguarda prodotti industriali.

“In questi tre anni abbiamo dovuto affrontare momenti di grave difficoltà. La pandemia, la crisi delle materie prime, la guerra in Ucraina, lo shock energetico, la politica dei tassi e la siccità che ha colpito la nostra regione, cuore pulsante dell’economia italiana. Una serie eccezionale di sfortunati eventi che ci hanno messo a dura prova e ci hanno privato di certezze ritenute incrollabili”, ha detto ha detto il presidente provinciale Francesco Rolleri.

“La tempesta ci ha però anche lasciato un’eredità preziosissima. La consapevolezza di quanto sia forte l’imprenditoria piacentina. Le imprese piacentine non si sono limitate a reagire: hanno continuato a crescere, a dispetto delle previsioni più buie chiudendo un altro anno con il segno più”.

“Attorno a me ho percepito ogni giorno un’associazione coesa che risponde prontamente alle esigenze delle aziende. Per questo abbiamo avviato una serie di nuovi servizi, decidendo di scendere in campo operativamente a fianco delle aziende”.

78^ Assemblea di Confindustria Piacenza

“Penso a “Spazio Crescita”, con cui abbiamo affiancato 55 aziende associate nel pensare e progettare operazioni straordinarie, arrivando a chiuderne nove. Alcune di queste hanno visto l’ingresso nel capitale sociale di nuovi investitori, insieme ai quali i nostri imprenditori hanno realizzato nuovi investimenti per diversificare e dar vita a operazioni di filiera. L’obiettivo è dare alle imprese continuità e possibilità di crescita qui a Piacenza”.

Consorzio Piacenza Energia

“Attraverso il Consorzio Piacenza Energia non ci siamo limitati a garantire forniture a prezzi competitivi, ma stiamo diventando produttori di energia rinnovabile con progetti ambiziosi attualmente in corso. Siamo stati importanti interlocutori con le autorità pubbliche, siglando protocolli di legalità e aiutando gli associati a adottare strumenti di organizzazione aziendale sempre più innovativi ed efficaci”.

Assoservizi e Forpin

“Sul fronte della formazione abbiamo inaugurato la nuova sede di Assoservizi e Forpin, approfondendo e sviluppando nuovi servizi nell’ambito delle risorse umane, tra i quali il nuovo percorso di alta formazione in sviluppo e gestione delle risorse umane che partirà in autunno”.

“Negli ultimi anni l’ingresso di numerose nuove imprese ci ha reso più forti. Grazie a questi ingressi dal 2020 ad oggi Confindustria Piacenza è passata da più di 17mila a quasi 22mila dipendenti rappresentati”.

Una crescita che riguarda anche la stessa Confindustria: “Negli ultimi anni l’ingresso di numerose nuove imprese ci ha reso più forti”, ha confermato Rolleri. Grazie a questi ingressi dal 2020 ad oggi Confindustria Piacenza è passata da più di 17mila a quasi 22mila dipendenti rappresentati.