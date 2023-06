Milestone School of Music: R-Evolution, presentata la nuova immagine creata da Black Lemon

Aria di novità per la Milestone School of Music. L’anno scolastico si chiuderà solo a fine giugno con i concerti finali di tutte le classi di musica d’insieme ma già la scuola di musica piacentina sta guardando oltre, alla ripartenza di settembre e lo fa a partire da un vestito tutto nuovo. È stato infatti affidato all’agenzia di comunicazione Blacklemon il riposizionamento del brand della scuola. Il risultato è una nuova immagine fresca e accattivante che punta a tenere insieme il passato e il futuro, formando una sinergia virtuosa che moltiplica il valore di una realtà come la Milestone School of Music, nata all’interno del Piacenza Jazz Club, che non fa della musica una questione di genere, allargando

ad ampio spettro la sua offerta didattica.

Ls strategia di riposizionamento è stata illustrata da Silvio Piccioni e Andrea Zermani, co-direttori della scuola, insieme all’Assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi, anche lui musicista ed ex allievo dell’istituto come lui stesso ha raccontato. “La Milestone School of Music è una realtà rilevante per il nostro territorio, per tutto ciò che ha costruito e per le sue proposte sempre caratterizzate da un ampio respiro,” ha commentato Brianzi. “La nuova immagine, pur rimanendo fortemente ancorata a radici che è vitale conservare, sposta in avanti lo sguardo, per cogliere nuove opportunità e guardare al futuro, sia dal punto di vista musicale che didattico. L’auspicio è quello non solo di formare dei nuovi musicisti, ma anche un pubblico che sia musicalmente attento e curioso”.

Perchè un rebranding?

I passi che hanno portato alla definizione di una nuova identità visiva per la Milestone School of Music sono stati descritti da Nicola Bellotti, fondatore di Blacklemon. Bisogna prima di tutto chiarire che il “brand” non rappresenta ciò che un’azienda fa, ma riflette il modo in cui l’azienda viene percepita dai consumatori. Qualsiasi progetto di rebranding deve partire da una comprensione profonda del motivo per cui un’azienda sente la necessità di fare un cambiamento. La Milestone School of Music è nata all’interno di una realtà che organizza uno tra i più importanti festival jazz in Italia, in un locale che ha ospitato i concerti dei più grandi musicisti jazz del mondo ed è stata forgiata all’interno di una fucina i cui valori sono strettamente legati al mondo del jazz. Questo ha portato al diffondersi di un’idea errata e cioè

che in questa scuola il jazz fosse il principale protagonista. Ne è derivata quindi la necessità di ridefinire l’immagine della scuola, chiarendo una volta per tutte che la Milestone School of Music affida l’insegnamento ad un corpo docenti composto da musicisti altamente specializzati in ogni singolo genere musicale, che si dedicano all’insegnamento con un modello didattico coordinato e condiviso che porta gli studenti ad esprimere liberamente la propria creatività secondo i propri gusti musicali.



La strategia proposta da Black Lemon

La strategia proposta da Blacklemon è stata quella di non rinunciare al nome “Milestone” e al carico di valori che questo marchio rappresenta, ma di bilanciare meglio dal punto di vista grafico l’importanza e l’indipendenza della scuola rispetto al luogo in cui è stata fondata. Il nuovo pittogramma è ispirato a tre tasti neri del pianoforte (strumento che più di ogni altro nell’immaginario collettivo richiama il concetto di musica, senza evocare un preciso genere), a formare una “M” stilizzata.

Il progetto di ridefinizione dell’immagine della Milestone School of Music verrà svelato un passo alla volta nei prossimi mesi, con una campagna pubblicitaria che punterà ad abbassare l’età anagrafica dei destinatari, a coinvolgere gli studenti più giovani rendendoli protagonisti assoluti dei contenuti multimediali che saranno realizzati e a sfruttare appieno le potenzialità dei canali digitali e dei social media.

Una vera e propria R-Evolution

La Milestone School of Music nasce ormai sedici anni fa all’interno di un’associazione culturale, il Piacenza Jazz Club, che ha tra i suoi obiettivi fondativi quello della diffusione della musica, in particolare quella di matrice afro-americana, declinata in tante forme: dai concerti alle attività culturali fino all’insegnamento. Sempre più marcata nel tempo si è andata definendo la vocazione dell’associazione al porre particolare attenzione verso i giovani e i giovanissimi, con numerosi progetti e interventi mirati destinati alle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è quello di creare in loro interesse, altrimenti difficile da solleticare, nei

confronti della musica suonata dal vivo, con degli strumenti musicali che creano un suono impossibile da sintetizzare altrimenti, in primis in digitale.

La Milestone School of Music condivide inoltre gli stessi spazi di un club dove hanno suonato i più importanti musicisti del mondo, diventando un punto di riferimento e di interesse a livello nazionale. Questo ha portato – e porterà anche in futuro – la possibilità di approfondire le conoscenze degli allievi grazie ai migliori musicisti in circolazione con incontri periodici e masterclass di perfezionamento.

Un ulteriore elemento di valore risiede nei suoi insegnanti, tutti ottimi musicisti ed esperti didatti che non solo conoscono bene il loro strumento ma sono in grado di accompagnare gli allievi di tutti i livelli: da quello base all’avanzato. A questo proposito è in via di definizione un percorso di studi triennale che rilasci un diploma in grado di certificare l’ottenimento degli obiettivi raggiunti. La Milestone School of Music riceve già da molti anni il riconoscimento ufficiale dalla Regione Emilia-Romagna.

Dunque nulla si è voluto lasciare indietro dell’eredità che ha portato la scuola fin qui, la scommessa piuttosto è di farne un punto di partenza per rilanciare e guardare al futuro con una nuova consapevolezza.

Il metodo e lo stile della Milestone School of Music

L’idea che la Milestone School of Music intende portare avanti con determinazione è legata soprattutto al metodo e allo stile di insegnamento peculiare che vi si applica e che va oltre la correttezza dell’esecuzione. Indipendentemente dal tipo di strumento scelto tra i tanti possibili – si va dal pianoforte alla batteria, dal basso al sax, dalla tromba alla chitarra senza tralasciare nessuno dei fondamentali – e indipendentemente dal genere musicale preferito dagli allievi – che può spaziare in tutti i generi musicali, senza distinzione – un tratto peculiare che gli insegnanti cercano di trasmettere è legato al concetto di improvvisazione.

L’improvvisazione è un portato della cultura jazzistica che permette di riconoscere nell’ascolto e nell’incontro con l’altro un valore e una possibilità da esplorare. La possibilità di suonare come non si sarebbe mai suonato da soli in risposta e in accordo con qualcun altro, proprio come avviene in un dialogo tra due persone.

Molta attenzione difatti viene prestata alle classi di musica d’insieme a cui la Milestone School of Music cerca di far approdare il maggior numero di allievi possibili, come obiettivo e traguardo rispetto al semplice studio dello strumento o del canto. Diverse sono le classi già formate che possono accogliere altri elementi di mano in mano interessati ad arricchire la propria esperienza musicale.

I concerti di fine anno scolastico

Nel corso delle prossime settimane si terranno i concerti di fine anno delle varie classi di musica d’insieme. I primi a esibirsi saranno tre classi: quella dei giovanissimi Young Guns dal sapore rock, seguita dalla Sax Section (entrambe dirette da Andrea Zermani) e dal Combo Trio (con e di Renato Podestà), caratterizzati da sonorità più swing, suoneranno martedì 13 giugno al Baciccia. La classe Mingus with Love diretta da Gianni Azzali invece mercoledì 14 giugno al Tuxedo si cimenterà in un repertorio quasi esclusivamente incentrato sulle composizioni di Charles Mingus. La simpatia travolgente dell’Orchestra Laboratorio diretta da Gianni Satta sarà protagonista della serata di martedì 20 giugno al Baciccia. Mentre

chiuderà questo giro la classe di canto di alcuni allievi di Debora Lombardo accompagnati da un trio acustico formato da docenti della scuola il 27 giugno sempre al Baciccia e si baserà sulla rilettura di un accattivante repertorio di famosissimi brani degli Anni Ottanta.

Non resta che provare per capire che musicista o cantante si vuole diventare, insieme a insegnanti che amano il loro lavoro e più ancora hanno scelto la musica come percorso formativo e di vita.

Per ricevere tutte le informazioni sulle attività della Milestone School of Music e sulle attività che vi si svolgono si può contattare direttamente la segreteria nei pomeriggi dei giorni feriali allo 0523.579034 oppure scrivere una mail a info@milestoneschool.it. Per informazioni generali si consiglia inoltre di connettersi alle pagine Facebook e Instagram della Milestone School of Music o consultare il sito www.milestoneschool.it.