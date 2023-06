Pergolettese-Triestina, il ricorso del Piacenza viene rigettato. E il club deve pagare 2mila euro

Niente da fare per il Piacenza Calcio. Il Tribunale federale, dopo aver rigettato il ricorso presentato dalla società biancorossa ha dichiarato estinto il procedimento. Al centro dell’attenzione la gara tra Pergolettese e Triestina del 23 aprile scorso.

Nella nota si legge

“Il Tribunale federale nazionale ha estinto il procedimento relativo al ricorso del Piacenza Calcio 1919 avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese-Triestina, disputata lo scorso 23 aprile e valida per la 38a giornata del Campionato di Serie C (Girone B) nonché avverso il C.U. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 225/DIV dello scorso 28 aprile e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente”.

Il Tribunale federale nazionale

“Ha inoltre condannato il Piacenza Calcio 1919 al pagamento delle spese di lite in favore della società US Triestina Calcio 1918, che ha liquidato in 2.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti”.