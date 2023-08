Lite tra automobilisti dopo un incidente, attività chiusa a Carpaneto: i controlli della polizia locale

L’attività preventiva di controllo del territorio, ha portato la polizia locale Valnure Valchero ad intensificare i servizi specifici come disposto dalla Prefettura di Piacenza.

Nell’ambito delle attività di controllo a favore dei consumatori, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha provveduto a notificare ad una attività artigianale di Carpaneto il provvedimento di chiusura dell’attività disposto dalla Prefettura di Piacenza a seguito di un accertamento eseguito dalla Polizia Locale per violazioni amministrative che ha previsto la chiusura di cinque giorni dell’attività.

Nei controlli della circolazione stradale nelle ore serali, veniva ritirata una patente di un automobilista che circolava dopo aver assunto sostanze stupefacenti; analogamente durante i controlli nelle aree verdi del Comune di Carpaneto, un giovane veniva segnalato alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Durante la rilevazione di sinistro stradale a Pontenure, un uomo veniva denunciato per violenza privata nei confronti di altro coinvolto, dopo una discussione scaturita dal tentativo di un conducente che intendeva allontanarsi dal luogo del sinistro senza fornire i propri dati alla controparte.

Sulla ss 654 a Podenzano veniva fermato il conducente di autovettura che guidava con patente revocata e senza copertura assicurativa del mezzo che veniva fermato.

La Polizia Locale è intervenuta in Carpaneto a seguito di un furto in una abitazione, dove non sono state rilevate tracce di effrazione, ma venivano sottratte somme di denaro e l’automobile parcheggiata sotto casa. L’abitazione era stata oggetto di lavori si consolidamento energetico nei mesi precedenti, sono in corso accertamenti.

Nei giorni seguenti l’autovettura veniva rintracciata in altro Comune e riconsegnata al proprietario.