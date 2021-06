Zona bianca e bella stagione, potenziati i controlli lungo la Statale 45 e le principali arterie provinciali

Come noto da oggi Piacenza, unitamente all’intero territorio regionale, è passata in “zona bianca”.

Il positivo andamento della curva dei contagi e la riduzione del numero dei decessi per COVID non deve però indurre ad un abbassamento della guardia.

Si tratta di una nuova fase che porta il sistema delle attività economiche verso una piena ripresa che comunque non deve prescindere dal rispetto dei protocolli sanitari e delle linee guida, dal rispetto delle misure precauzionali e ancora dal senso di responsabilità che ognuno di noi deve continuare ad avere nelle attività quotidiane e nei contatti interpersonali.

Pur con l’allentamento delle restrizioni pandemiche continuano le attività di prevenzione e controllo del territorio nonché quelle tese all’osservanza della normativa anti-covid stabilite nelle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica.

Nella settimana dal 7 al 13 giugno 2021 le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, n. 587 servizi con l’impiego di n. 1252 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli COVID, sono state controllate dalle Forze di Polizia statali e locali n. 1219 persone e n. 78 attività o esercizi commerciali ed accertate n. 3 sanzioni a carico di cittadini.

Nell’ultimo fine settimana sono state controllate n. 327 persone e n. 15 attività o esercizi commerciali.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri, 13 giugno 2021, sono state controllate n. 135168 persone e n. 7985 esercizi commerciali: all’esito dei predetti controlli sono state sanzionate n. 4322 persone e n. 95 esercizi commerciali.

Lo scorso 9 giugno in relazione alla ripresa delle attività ed in vista dell’approssimarsi del periodo estivo, ha avuto luogo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, alla presenza del Presidente della Provincia e Sindaco di Piacenza, dei Sindaci dell’Alta Val Trebbia (Bobbio, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Ottone, Rivergaro, Travo e Zerba), del responsabile territoriale ANAS, dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118, della Polizia Provinciale, della Polizia Locale di Piacenza e dei vertici delle forze di polizia territoriali (Questore, Comandante provinciale Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Stradale).

Nel corso della seduta è stata esaminata anche la questione della viabilità piacentina disponendo, per le arterie e i nodi stradali e autostradali più importanti, il potenziamento dei servizi di vigilanza stradale delle Forze di polizia e delle Polizie locali, soprattutto nei week end estivi e in occasione di eventi serali programmati nei vari comuni.

Particolare attenzione poi è stata riservata all’asse viario della S.S. 45 attualmente interessato da tre cantieri.

Al riguardo, al fine di scongiurare qualsiasi possibile criticità nel periodo estivo che, come noto, comporta una maggiore concentrazione turistica, il Prefetto ha chiesto che nelle aree interessate da cantiere gli enti gestori delle strade garantiscano una viabilità assistita da appositi ausiliari, raccomandando l’adozione di tutte le misure preventive atte a garantire la piena percorribilità delle strade.